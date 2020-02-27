【財政預算案】私營教育機構批未受惠　料有7000間倒閉

新一份《財政預算案》動用約1200億元「派糖」，不過私營教育中心聯盟今日召開記者會，批評預算案的「撐企業」方案無助補習社及教育中心，早前的300億防疫抗疫基金亦無提供資助，隨著停課期延長至四月底，業界推算逾八成、即7000間機構結業，並遣散約9.6萬名員工，促請政務司司長張建宗盡快推出第二輪防疫抗疫基金，以解決業界困局。

▼《財政預算案2020》措施▼

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新一份《財政預算案》推出約1,200億元逆周期措施，當中動用183億元「撐企業」。不過，私營教育中心聯盟今日召開記者會，批評措施無助支援補習社及教育中心。聯盟發言人任偉豪表示，立法會要待四月底才辯論及審理撥款條例草案，若最快暑假才批出措施，例如借貸計劃亦未能應急。他續指，有部份補習社較細，屬「屋邨士多」規模，賺取利潤不高，寬減利得稅、商業登記費未必退款太多，減免電費要待下年度，「到時都執咗啦！」

私營教育中心聯盟今日召開記者會，批評預算案的「撐企業」方案無助補習社及教育中心。（胡家欣攝）

因應疫情發展，教育局自一月底宣布延長停課，最快於四月二十日復課。補習社負責人李宇軒表示，其補習社屬小規模，聘用六個導師，照顧約20個學生，一月底得悉局方延長停課，預計難以經營，故二月中結業，及早止蝕離場，但仍虧損約十萬元。

聯盟暫時未有統計私營教育機構結業數字，但教育局再延長停課多兩個月後，聯盟再向200間機構查詢，推算在不獲政府支援下，料逾八成、即7000間機構結業，並遣散9.6萬名員工，行內失業率可達95%。教育界立法會議員葉建源指，教育中心出現倒閉潮，是政府拒絕施加援手的結果。他指，私營教育中心位於不同社區，為家長提供託管、功課輔導及興趣班，若業界大規模結業，相信屆時會令雙職家長徬徨。聯盟主席蘇迪希批評，政府無視業界處境猶如「謀殺」，促請政務司司長張建宗盡快推出第二輪防疫抗疫基金，以解決業界困局。