【財政預算案】陳茂波：警增人手及裝備合理　與派錢馬牛不相及

財政司司長陳茂波昨天（26日）公布《財政預算案》，今天（27日）聯同財經事務及庫務局局長劉怡翔出席財務委員會會議，就2020-2021財政年度政府財政預算案作出簡報，民主派追問警隊大幅增加預算的情況。

陳茂波與劉怡翔出席財委會會議簡介預算案。（盧翊銘攝）

【12:56】民主黨林卓廷質疑，警察現時「濫捕、濫權、濫告」，再要增加人手和資源是否合理？陳茂波稱，過去的社會事件，暴力衝擊令大家難以忘懷，又指警方加班相當辛苦，故是適合增加資源。他強調，不接受林卓廷的指控。

【12:35】工聯會麥美娟關注，只有18歲以上永久居民能拿1萬元，政府如何幫助在港居住未滿7年人士？陳茂波強調，已邀請關愛基金提供協助。

公民黨譚文豪表示，警隊258億撥款較利比亞軍隊的撥款還要高，陳茂波解釋，是應警方對資源要求放在預算案中，又指保安局代表會在特別財委會解答議員提問。陳茂波強調，派發1萬元現金是希望促進消費，與警隊撥款是「風馬牛不相及」。

民主黨鄺俊宇表示，「回水一萬唔係大晒架」，指政府拖到暑假先派「等你救命人都死啦」。他又稱，18歲以下的永久性居民亦未能領取，批評政府所有政策都同年輕人「割蓆」，問及會否考慮分拆派錢一萬拆出來在特別財會審批。

陳茂波稱，已經一再強調將派錢一萬放在特別財會不會令登記和派發速度加快，鄺俊宇強調，問題是警察申請25億的津貼在同一預算案，「林鄭攬炒你唔好陪佢攬抄啦」，重申建制派都贊同拆出來審議。

陳茂波：有國際評級機構認同預算案

【12:20】民建聯葛珮帆關注，為何海外移民都合資格拿1萬元？財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，政府在派錢設計上以快及便捷為主，政府亦無現行機制掌握該香港人是否長期居住在港，認為有不少人可能正在廣東省安老，或在英美澳加。

陳茂波在回應經民聯張華峰提問時指，對於這份赤字預算案，有國際評級機構認同香港做法，認為港府有足夠儲備及空間落實紓困措施。財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日亦有與不同評級機構開會，解釋提問。

陳茂波又說，未來要再視乎赤字情況，並因應稅務發展需要調整稅制，他會與專家團隊研究如何維持香港稅務競爭力。



【12:09】衛生服務界立法會議員李國麟關注，醫管局及衛生署的撥款情況。陳茂波回應說，醫管局撥款開支是經常性，按需要會再增加。在精神健康方面，政府樂意用資源配合，精神健康委員會亦正做相關研究。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，教育佔政府經常開支大，過去一年更有增長7.8%，力度不小。

工聯會陸頌雄關注政府就派錢的提早籌備工作，以及政府能否提供緊急失業援助金。陳茂波回應說，特首已宣布邀請關愛基金已為失業及就業不足者提供津貼，在抗疫基金中亦為低收入在職家庭及資助學生家庭提供津貼，而電子平台派錢將會包含在派錢方案中。

陳茂波。（盧翊銘攝）

拒抽出派錢獨立審議

【111:58】議會陣線毛孟靜稱，民主派要求將派錢一萬放在抗疫基金，惟政府不聽，亦拒絕將派錢抽出獨立審議，卻將派錢放在預算案中。毛孟靜強調贊成派錢一萬，但反對增加警察開支，她問及陳茂波為何警察需要增加武器和薪津，低估香港人的憤怒。

陳茂波稱，現金派發計劃為刺激經濟，強調放在抗疫基金不合適。他又指，即使將派錢放在基金，特別財會討論都不會加快準備派錢的速度。對於警隊要求增加資源，他稱政府放在預算案即表示支持，毛孟靜追問為何支持，陳茂波僅稱由警隊作解釋較好。

【11:48】會計界立法會議員梁繼昌關注政府財政狀況，陳茂波表示，政府日後要增加收入，而日後的開支將進入整固期，要看得更緊，亦有機會要擴闊稅源。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，現時旅遊業十分嚴峻，進入冰封狀態，擔心在疫情後會再出現暴力衝擊情況，關注政府有否評估及準備措施？陳茂波表示，大家都不想看到暴力情況，故希望大家可懷抱希望，放下分歧一起向前行。

至於對酒店及航空業的支持，陳茂波說，機管局知悉有關情況，但過去在水費及排污費上，酒店業及餐飲也有受惠。他提至，本港酒店在過去幾年的入住率高，呼籲現時嚴峻環境下，僱主要對員工寛容。

【11:46】民主黨議員胡志偉表示，政府需要用5個月準備派錢的時間過長，指過往政府與銀行只需要約3個月時間交接，問及會否壓縮準備時間。另外胡志偉稱派錢包括海外港人，但18歲以下的永久性居民，問及會否顧及他們或放在書簿津貼上。

陳茂波表示，政府同事一直爭分奪秒，希望可在立法會通過後在7月接受申請。對於18歲以下的永久性居民，當中不少是學生，政府在早前已推出措施支援他們，強調已有關顧。至於會否再有新一輪措施，陳茂波稱預算案中推出的中小企擔保貸款等措施是無分企業地支援。

【11:28】人民力量陳志全表示，人民力量由成立當日已要求「全民回水」，但今次在預算案中綑綁警隊增加撥款，他呼籲市民一定要拿1萬元，繼續支援抗爭運動。他又關注，陳茂波是如何審慎決定警隊增加撥款，陳茂波指警隊增添人手等涉及額外開支，保安局代表會在特別財委會解答議員提問。

至於能否把派錢一項拆出，放在特別財委會審議？陳茂波說，派錢涉及不少行政工夫，尤其銀行有很多程序處理，政府正爭取在暑假陸續發放1萬元。

民建聯劉國勳關注，市民最快幾時可以拿到1萬元？陳茂波說，政府跨部門同事正作預備，包括庫務署、資訊科技辦、金管局及郵政等，又指銀行電腦要與政府對接，而上次派錢經驗共用3個多月，政府今日會與銀行一方開會，商討派錢細節。他強調，今次派錢條件簡單，手續上會簡化很多，但不可能因為立法會提早通過，就能夠早些派錢。