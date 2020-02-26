【財政預算案2020】資助私樓20億裝電動車設施　研電動小巴、渡輪

財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，當中環境保護方面，對電動車有較大著墨。政府會更新《清新空氣藍圖》，探討進一步推廣電動車政策，亦將制定本港首份電動車普及化路線圖；亦會以8,000萬元推行電動小巴試驗計劃。 預算案有20億元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主裝充電器。政府消息人士指，資助上限是每個車位三萬元，單一項目資助上限1,500萬元。計劃申請人必須是業主立案法團或大廈公約授權的管理公司，計劃最快今年第三或第四季開放申請。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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陳茂波表示，全港電動私家車的數量由2010年的70輛增至去年的13,600輛，佔整體私家車數量的2.1%。政府消息人士指，當局自從取消電動車全免登記稅後，電動車銷量一度轉差，之後推出一換一計劃，每註銷一架舊傳統車，最多資助25萬元，近半年新落地的電動車，有九成是通過一換一計劃。

至於首份電動車普及化路線圖，政府消息人士透露路線圖將會探討是否參考其他國家設立禁止傳統車註冊的時間表，亦會在電動車首次登記稅、維修、電池回收、電工培訓等有全面報告。

陳茂波表示，全港電動私家車的數量由2010年的70輛增至去年的13,600輛，佔整體私家車數量的2.1%。（資料圖片）

另外，預算案中有20億元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主裝充電器。政府消息人士指，申請資格為十個車位以上、單一業主不超過四成、2011年之前落成的私人停車場，露天部份不超過五成。

政府消息人士解釋，希望計劃可協助舊樓解決充電設施、電力不足等問題。2011年後落成的私人樓宇，有電動車設施豁免樓面面積，因此有八成私樓都已安裝。而將申請門檻撇除單一業主超過四成，是相信沒有賣散車位的大發展商較有財力，亦可避免炒車位的投資者，但不排除下一階段開放申請。

預算案有20億元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主裝充電器。（資料圖片）

電動車是大趨勢，未來10至20年電動車為是大問題，希望計劃可在三年內增加六萬個私家車位基礎設施，加上新樓多數已安裝設備，預計三四年後全港四分一的私樓車位已有電動車充電位。

除了電動車，當局亦研究電動小巴，會撥款8,000萬元推行試驗計劃，讓固定路線的綠色專線小巴率先採用。政府消息人士指，小巴是香港獨有的交通工具，生產力促進局已研究電動小巴馬力和續航力等問題，當局年內與各大車廠商討生產電動小巴，計劃預計能覆蓋40架小巴和充電設施。由於是從零開始設計和生產，最快2023年才有第一架小巴落地，暫時未有行走路線詳情。

財政預算案撥款8,000萬元推行電動小巴試驗計劃，讓固定路線的綠色專線小巴率先採用。（資料圖片／鄭子峰攝）

2020-21年度財政預算案環保措施： 1. 撥款2億元成立低碳綠色科研基金 2. 將制定本港首份電動車普及化路線圖 3. 20億先導計劃資助私樓停車場安裝電動車充電器 4. 撥款8,000萬元推行電動公共小型巴士試驗計劃 5. 淘汰歐盟四期柴油商業車，預留71億元提供特惠資助予受影響車主 6. 預留3.5億元推行電動渡輪試驗計劃 7. 預留不少於3億元推行廢紙回收服務計劃 8. 預留約3億元推行清潔生產伙伴計劃

當局亦預留3.5億元推動港內線的電動渡輪試驗計劃。政府消息人士指，已與四間營運商商討，希望每間營運商能有一架電動渡輪和充電設施，最快2022至23年電動船可落水，之後有24個月試營運。

當局亦籌備在今年下半年推出新計劃，分階段淘汰四萬輛歐盟四期柴油商業車，已預留71億元提供特惠資助給受影響車主。政府消息人士指，計劃主要針對柴油貨車為主，資助視乎商業車的重量，從8至10萬元，到最重型車100萬元不等。消息指，當局已與業界協商，反應正面。

廢紙價持續低迷，政府提出聘請承辦商以最少1港元一公斤的價格，向前線回收人員或拾荒者收購符合標準的廢紙。（資料圖片／林若勤攝）

除電動交通工具外，預算案建議撥款二億元成立低碳綠色科研基金，支持減碳技術和綠色科技的研發及應用，並分享研究成果，以推動減碳及綠色科技發展。政府消息人士指，項目最高上限為3,000萬元，最長五年，從上游技術開發到下游實際應用都會考慮。環境局局長黃錦星稍後會公布基金計劃的詳情。

預算案亦建議從2020/21年度起，每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃，環保署將聘請承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造。消息指，將招標服務提供者，無論街角店還是出口商都可申請，希望可穩定回收廢紙的價格，讓前線就業人可受惠。