【財政預算案2020】智慧城市、5G新措施　$20億資助建電動車設施

【財政預算案2020】政府新一份《財政預算案》除了全民派1萬元等紓困措施，亦有推動智慧城市和電動車發展等措施。

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（歐嘉樂攝）

推動5G網絡發展

創新及科技局今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》，進一步推動智慧城市發展，而港府表示，全球步入 5G 時代，各大電訊商將於年內在香港推出 5G 服務，政府會推動5G網絡發展和應用，包括資助網絡營辦商擴大光纖網絡至偏遠鄉村，以及開放更多合適政府物業、有蓋巴士站和電話亭等，供營辦商安裝基站，支援5G網絡建設。

（香港智慧城市藍圖）

推一站式數碼服務平台

創新及科技局會在今年第四季推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，預計到明年年中，市民可通過「智方便」使用逾100項政府網上服務。

推廣電動車

港府將制定本港首份電動車普及路線圖，並在今年推出20億元先導計劃，資助合資格現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主安裝充電器。

港府也正研究適合香港使用的電動公共小型巴士，以及其相關充電設施基本技術要求和規格，政府將撥款8000萬元推行試驗計劃，讓行走固定路線的綠色專線小巴率先採用。

淘汰歐盟四期柴油商業車

政府籌備於今年下半年推出新計劃，分階段淘汰約四萬輛歐盟四期柴油商業車，已預留71億元提供特惠資助予受影響車主。

電動渡輪試驗計劃

為減少渡輪排放，政府計劃在維多利亞港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃，已預留3.5億元，相關部門將會制訂詳情。

（資料圖片）

智慧交通基金及地理空間數據

港府為智慧交通基金預留約10億元，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用，預計基金可在2020／21年度內投入運作。另外，高質素的全港三維數碼地圖將由今年開始分階段推出，空間數據共享平台將會於2022年年底前全面投入服務；港府亦再預留6000萬元設立首間地理空間實驗室，鼓勵民間開發應用空間數據的流動應用程式。

工程監督系統數碼化

今年第二季起，分階段在所有工務工程項目應用數碼工程監督系統，會撥款1億元開發一個綜合數碼平台，實現數據整合和信息互換，以加強項目監督。

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