【鑽石公主號】累計72港人於日本確診　當中8人康復、4人已返港

港府公布最新的鑽石公主號港人乘客感染新型冠狀病毒肺炎的數字，全船691宗確診個案當中，有72名患者是香港居民，截至昨日（26日），有8名在日本的確診港人已康復出院，當中4人已返港，餘下4人則留在日本陪伴確診家人。 目前仍在日本隔離的密切接觸者有31人，分布在11個不同縣市，由離船起計需檢疫14日，港府稱由於他們仍有感染風險，航空公司對提供專機接載他們回港有所保留，入境處人員將繼續為這批人士提供所需協助。 至於已回港的香港乘客，有193人坐包機回來，另有25人自行乘搭其他航班返港，全數218人已入住駿洋邨檢疫，其中有7人已確診新型肺炎。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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政府發言人今日（27日）公布，目前共有23名入境處人員在日本，衞生署的醫療隊伍亦已抵達日本，跟進仍然留在日本的確診「鑽石公主號」香港乘客的情況和需要。醫療隊伍由三名顧問醫生和高級醫生組成，當中包括感染及傳染病科和呼吸系統科專科醫生，以期為確診患者及其家人提供適切的支援。

港府稱，「鑽石公主號」上所有乘客已於2月23日離船登岸，在確診感染新型冠狀病毒肺炎的691宗個案中，有70名患者為香港居民。另外有31名香港居民屬於確診患者的密切接觸者，已全數獲安排到陸上檢疫設施繼續接受14天（由最後接觸確診個案起計）檢疫。日前，再增兩名屬密切接觸者的港人確診感染新型肺炎，有關感染個案數字因而增加至72名。

逾百港人分布11縣市

政府發言人透露，近百名在日本留醫或接受檢疫的香港居民獲送往不同的醫院或檢疫所，分布在日本11個不同的縣市，包括愛知縣、神奈川縣、東京都、千葉縣、茨城縣、岐阜縣、奈良縣、山梨縣、長野縣、大阪府和埼玉縣。入境處人員已分成小隊，分派到不同縣市協助在當地留醫或接受檢疫的香港居民。而衞生署的醫療隊伍亦會盡量前往不同地點探望確診患者及其家人。醫療隊伍會接觸確診患者的主診醫生，在情況許可下安排與確診患者直接溝通或向其家人了解有關情況，以評估患者是否得到適切的醫療安排。

截至2月26日，8名確診的港人經治療後痊癒並獲准出院，其中四人已返回香港，其餘四人會留在日本陪伴其確診家人，或等候入境處人員協助他們安排返港的行程。痊癒的港人在獲准出院前已進行兩次2019冠狀病毒病檢測，而兩次的化驗結果均為陰性，亦即相信不具傳染性。為謹慎起見，衞生署已向每位痊癒的港人提供健康建議，並提醒他們在抵達香港國際機場時，主動聯絡衞生署港口衞生科職員，以便為他們進行健康評估和14天的醫學監察。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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密切接觸者回港仍須完成14日檢疫 航空公司對專機接返密切接觸者有保留

此外，一名屬密切接觸者的香港居民在日本完成檢疫後獲准離開。由於根據衞生署的建議，當密切接觸者回港時，須接受港口衞生科的健康評估。由離開「鑽石公主號」當天（即2月23日）起計算，如該密切接觸者檢疫未滿14天，回港後仍須入住檢疫中心完成餘下檢疫期。故上述提及的一名密切接觸者，已返港並入住駿洋邨的檢疫中心繼續接受檢疫。

至於其他仍在日本的密切接觸者，現時已全部入住陸上的檢疫設施繼續接受檢疫，由最後接觸確診個案起計14天。過去幾天，特區政府繼續積極研究安排他們提早回港的可行方案。然而，由於他們仍在接受檢疫並存在一定的感染風險，特區政府接觸的數間航空公司對提供專機接載他們回港有所保留；加上他們分散在日本11個不同的縣市，特區政府接觸的多間陸路交通接駁服務公司均不願承接服務要求。這些密切接觸者現時已全部入住陸上的檢疫設施，並將會在不同時間完成檢疫並會接受2019冠狀病毒病檢測。在日本的入境處人員會繼續密切關注他們的情況，為他們提供所需協助，包括協助安排他們在日本完成檢疫後盡早返港。

218乘客已回港檢疫 當中7人確診

特區政府在2月19日至23日期間，安排了三班專機合共接回193名香港居民返港。另外，至今共有25名港人自行乘搭其他航班回港。截至2月26日，共有218名「鑽石公主號」的香港乘客入住駿洋邨的檢疫中心。其中七人確診感染2019冠狀病毒病，並轉送到醫院接受隔離治療。

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