【鑽石公主號．直擊】孝順仔隔空探望　確診父：我哋港人互相照顧

被滯留在日本鑽石公主號的香港乘客已全部下船，惟有70名港人確診，仍留醫當地。確診的陳老先生被送到千葉縣的醫院治療，他的太太亦被送到和光市稅務大學宿舍隔離。 《香港01》今日（26日）聯同陳先生的兒子，到醫院探父親。兩人隔住窗戶，以電話隔空問暖。陳老先生表示，自己並無大礙，十分精神，醫生說雖然肺仍有點花，但驗血報告結果正面。他與另一港人鄭先生在病房同房，兩名港人互相照顧，勸兒子不用擔心。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

陳先生在日本隔空探望確診父親，窗內左側的是陳老先生，右是鄭先生。兩個港人在異鄉互相照顧。（楊凱力攝）

記者隨陳先生到千葉縣的醫院探父親，他一到埗，就先將補給品、食物等帶給護士轉交父親。陳先生主要為父親帶來拖鞋、堅果、薑茶。另外又為父親的同房鄭先生，帶來海鮮味即食麵，堅果及內衣。

之後陳先生就步行至戶外，在父親的病房門窗外，與父親及同房另一名港人確診者鄭先生打招呼，兩父子終於可以見面。兩父子相隔約十米，並用電話通話。父親表示，自己及鄭先生都精神不錯，陳先生第三次照肺片，仍有一點花，但驗血報告結果正面。鄭先生就仍要驗血。

陳先生在日本隔空探望確診父親，窗內左側穿紅衣的是陳老先生，右是鄭先生。兩個港人在異鄉互相照顧。（楊凱力攝）

同房有日本人情況不佳 經常咳嗽

他們說同房仍有四個日本人確診，有病人情況不佳，很少落床，經常咳，因此他們都會全日戴口罩。鄭先生說自己瘦了三磅，褲頭都有點鬆。陳老先生就說自己身型如舊。

陳老先生表示，見到兒子心情很好，尤其知道兒子曾經去探被隔離的太太，知道太太都安全，他十分安心。他表示，當肺花情況得到改善，自己只要再做兩次病毒測試，如果兩次都呈陰性，就可出院。他希望自己三月可以返香港。

入境處職員每日關心 與同房鄭先生互相照顧

陳老先生又說香港入境處每日都有致電給他，了解情況，十分好。兩父親又說，自己與同房鄭生是房內唯一兩個香港人，大家互相照顧。鄭生亦大讚陳老先生對自己很好。大家同聲同氣，兩人會一同在房內看網片，又會一同追看香港新聞看電視。

最後陳先生與父親道別就轉身離開，記者所見陳先生眼角泛起淚光。

陳太太現正被隔離的設施，和光市稅務大學宿舍情況↓↓↓↓