【鑽石公主號】坐包機返港姊弟確診　保安局副局長入境處長同機

衞生防護中心今日（26日）公布，再增兩名鑽石公主號返港乘客確診，兩人是姊弟，分別21歲及16歲，是本港目前90宗確診及疑似確診個案當中最年輕的患者。 兩姊弟是本周日（23日）凌晨乘坐第三班政府包機回港，同機有數十名處理今次三班包機的政府人員，包括保安局副局長區志光、入境處處長曾國衞等。衞生防護中心指，包機上的座位安排得較疏落，各人亦做足感染控制措施，因此同機人士不屬密切接觸者。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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姊在日時曾發燒 弟流鼻水

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，鑽石公主號返港乘客再增2人確診，累計共7名乘客返港後確診。張竹君表示，新增兩宗確診個案是兩姊弟，其中第87宗個案、21歲女患者2月12日、仍在船上時曾發燒，回港後由香港大學為其樣本化驗，至今日確診。

第88宗個案是16歲男病人，亦是本港至今最年輕的確診患者，張竹君稱他2月16、17日起於船上流鼻水，無其他病徵，亦由港大測試到其樣本初步陽性，今日確診。張竹君表示由於船上有爆發個案，雖未清楚乘客的染病途徑，但估計乘客仍屬船上染疫。

張竹君：同包機不是密切接觸者

兩人是乘坐第三班政府包機，於周日清晨抵港，機上只有五名鑽石公主號旅客。同機上有保安局副局長區志光、入境處處長曾國衞以及一批入境處人員。

張竹君解釋，正因避免有乘客返港後確診，機上其他人隨即變成密切接觸者，故乘坐專機返港的人坐得較疏落，大家有戴口罩，隨行的人員及醫護亦有做足防止感染措施，她認為同一包機不是密切接觸者。