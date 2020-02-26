【鑽石公主號】一家三代六口上船　五人先後日港確診　幼女無病徵

由新型冠狀病毒引致的新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，載有3,700人的郵輪鑽石公主號，滯留日本橫濱時變成「疫船」。早前約203名港人乘客，分批乘搭政府三班包機返港，隨即送往火炭駿洋邨接受隔離檢疫14天，今日（26日）再名檢疫中的乘客確診。 患者為一對姊弟，分別21歲及16歲，連同二人的妹妹於本周日（23日）乘搭第三班包機回港。他們的父母及外祖父也有上這趟郵輪之旅，可是在滯留船上時，逐一確診，正在當地接受治療。妹妹沒有出現病徵，正於駿洋邨檢疫中心接受檢疫。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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滯留郵輪近一個月 返港獲通過檢測證明書

衞生署衞生防護中心公布，今日新增兩宗確診個案，涉及鑽石公主號郵輪乘客，患者為一對姊弟，分別為21歲女子和其16歲弟弟。他們過往健康良好，兩會均曾於1月25日至2月22日滯留在郵輪，並於本周日（23日）凌晨乘坐香港政府安排的包機於2月23日抵港。

三姊弟妹（左二至右一）上周六晚在羽田機場，等待翌日凌晨返港的政府包機。（楊凱力攝）

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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父母及外公日本確診 兩姊弟日本已有病徵

兩人的樣本經化驗後初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，故昨日被安排由駿洋邨檢疫中心送往瑪麗醫院入院接受治療。經進一步檢驗，今日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

為第87個案的姊姊於2月12日曾發燒，而第88宗個案的弟弟則自2月17日起間歇出現流鼻水徵狀。今次遊日共有六人，惟他們的父母及外祖父已於日本確診並正在當地接受治療，而同樣乘坐港府包機返港的妹妹則沒有出現病徵，正於駿洋邨檢疫中心接受檢疫。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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衞生防護中心：同機人士不屬密切接觸者

原則上返港時，港人旅客要通過病毒檢測，獲得證明書才能落船登機返港。同機除了另外兩名港人外，亦有前往東京辦理包機事宜的數十名政府人員，包括保安局副局長區志光及入境處處張曾國衞。衞生防護中心指，包機上的座位安排得較疏落，各人亦做足感染控制措施，因此同機人士不屬密切接觸者。