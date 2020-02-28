【新冠肺炎】美少女戰士配音曾佩儀欲購口罩送基層　疑墮跨國騙案

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港口罩難求，不少弱勢社群更難買到口罩。曾為美少女戰士當中角色月野兔，以及韓星宋慧喬配音的本港配音員曾佩儀，上月離開服務30年的無綫電視，本計劃與家人出國旅遊，但遇上疫情擴散，就用旅費訂購口罩，派發給有需要人士，不過卻遇上騙案。 曾佩儀對《香港01》記者說，在阿里巴巴網站找到丹麥的口罩供應商購買五萬個口罩，卻被不斷催促付款，懷疑共被騙去3,000歐元（約2.6萬港元）。她說一時大意，已經報警備案，公開事件希望其他人不要上當，亦與從事貿易朋友合作重新訂購口罩，將會與其他配音員一同擔當義工，到屋邨派發給老人家。

配音員曾佩儀曾上過無綫節目《東張西望》，談及一些工作上的經歷。（無綫電視畫面）

曾佩儀接受《香港01》記者訪問時表示，早前離開TVB後，本計劃與家人出國旅行，但因為疫情決定延後，眼見香港不少人為買口罩煩惱，特別是弱勢社群和年長人士，無法通宵排隊買口罩，因此決定訂購口罩再派發給有需要人士。

「原本希望訂購成功後，再找團體合作，或跟配音師弟妹、動漫迷一齊做義工，因此一開始沒有告訴其他人。」曾佩儀說，知道amazon早已無貨，因此在內地的商貿平台阿里巴巴找供應商，「內地的供應商都好好，說口罩緊缺不能出口，後來找到丹麥的供應商，對方很快就用email回覆，50,000個口罩2,000歐元，先付1,000歐元訂金，到貨後再找尾數。」

貨未到供應商已催促「找尾數」 又曾多次稱收不到匯款

找到供應商，曾佩儀很快就透過銀行匯款付了訂金，丹麥的供應商亦發了口罩貨物的相片、速遞訂單等。但貨物未到，供應商就很快讓曾佩儀找尾數。曾佩儀回憶指，對方先說要盡快裝貨，「先是網上轉帳了1,000歐元的尾數，隔了幾日後對方說收不到，要我去銀行匯款，我又去了，但之後幾日都不回覆我WhatsApp，才發現自己墮入騙局。」

曾佩儀曾在香港報警備案，並到銀行希望能截住匯款但不成功，丹麥的供應商幾日後終於回覆，說口罩在菲律賓被海關扣起，「這次我就不會上當了，他們要我聯絡一個電話，之後可能要我再付各種通關費用。」她說，理解口罩不會經菲律賓運來香港，因此不會再上當，前後付了3,000歐元（約2.6萬港元），當買個教訓。

曾佩儀向丹麥公司訂購口罩，對方提供速遞單據，但最終收不到口罩，懷疑墮入跨國騙案。（受訪者提供）

事後曾佩儀回憶，因為太心急，又無經驗才會受騙。「一開始對方就不在阿里巴巴與我聯絡，要我繞過阿里巴巴付款，沒有安全保障。我太魯莽了，做藝術嘅人邊識做生意。」

從事貿易的朋友幫助購口罩

曾佩儀現已在從事貿易的朋友幫助下，購入約7,000個口罩，並重新包裝，再與配音師弟一同在本周內親自派發到屋邨，送給有需要的老人家。

▼01娛樂早前報道曾佩儀離開無綫▼

代表作有月野兔、宋慧喬、「雞蛋六隻」

曾佩儀是資深配音員，1990年參加第一屆無綫電視粵語配音藝員訓練班入行，曾經為眾多經典角色配音，是《美少女戰士》月野兔（Sailor Moon）的第一代配音員，還配過《娛樂金魚眼》的千歲、《魔神英雄傳》的忍部火美子、《喜羊羊與灰太狼》的喜羊羊，近年的日星石原里美、韓星李多海、宋慧喬或是台星陳喬恩飾演的劇集，經典政府廣告「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添」亦是曾佩儀的聲音。

今年曾佩儀無再與無綫續約，恢復自由身。

▼曾佩儀部份經典配音角色▼