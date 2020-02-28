【財政預算案2020】劉怡翔：1萬元應可在8月起派到市民手上

政府周四（26日）公布新一份財政預算案，將向滿18歲的香港永久居民派發1萬元。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（28日）出席港台節目時表示，若財政預算案可以在立法會順利通過，市民8月起收到。

另外財政預算案還推出不同年期的定息按揭，他指經濟正在復甦，息口會向上，定息按揭是較為穩定的方法。