【財政預算案2020】劉怡翔：1萬元應可在8月起派到市民手上

撰文：袁澍
最後更新日期：
政府周四（26日）公布新一份財政預算案，將向滿18歲的香港永久居民派發1萬元。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（28日）出席港台節目時表示，若財政預算案可以在立法會順利通過，市民8月起收到。
另外財政預算案還推出不同年期的定息按揭，他指經濟正在復甦，息口會向上，定息按揭是較為穩定的方法。
劉怡翔指，今次財政預算案向年滿十八歲永久居民派發1萬元現金，和2011年一樣，會由銀行負責收表。他表示，若預算案在立法會順利通過，應該可以在8月將錢派到市民手上，比上次11月為早。他又指，雖然有議員對部分項目有意見，但相信預算案會獲得大部分議員支持。
▼《財政預算案2020》措施▼
+17
+16
+15
新一份預算案提出推定息按揭貸款計劃，總規模10億元。劉表示，近數年經濟穩定性有顧慮，定息按揭安排是好事，期望可減輕市民供樓負擔。至於預算案將公共年僅投保年齡由65歲下降至60歲，劉認為這令投保人可以領取年金的年期增長，但強調在放寬年齡上要逐步進行。對於今次放寬會否對政府造成負擔，劉怡翔表示，年金計劃根據預期壽命和息口進行精算，而且市民越早投保年金，也可以讓政府將年金計劃投保額越早進行投資。
▼四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施▼