【財政預算案】民建聯倡派錢1萬元　代繳兩個月公屋租金

財政司司長陳茂波明日（26日）將公布《財政預算案》，隨着武漢肺炎疫情影響民生與經濟，各政黨近期均支持每人派發1萬元紓困。 民建聯今日（25日）到政府總部請願，除了要求派錢之外，亦提出多項紓困建議。

倡長者生活津貼、傷殘津貼等 額外發多兩個月

民建聯表示，近期物資短缺帶動物價飆升，市民開支增加，加上面對中小企倒閉潮以及失業曲境，因此建議政府以最簡單方式，盡快向所有18歲以上本港永久性居民每人派發1萬元紓困抗疫津貼。

此外，民建聯亦提出多項建議，包括為公屋住戶代繳兩個月租金，發放額外兩個月高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、長者綜緩、60至64歲人士綜緩、就業支持補助金以及在職家庭津貼。同時亦要求為合資格領取長者醫療券的長者額外提供一次性1,000元。

民建聯要求政府向18歲以上本港永久居民每人派發1萬元。（民建聯facebook）

建議寬減薪俸稅及利得稅 上限5萬

支援企業方面，民建聯倡提高「中小企融資擔保計劃」的信貸擔保比率至100%。寬減2019至2020年度100%利得稅，上限5萬元。豁免中小企商舖的商業登記費和相關牌照費用，包括商業登記證、販商牌照、船隻牌照和魚排牌照等。

稅收方面，民建聯要求寬減2019至2020年度100%薪俸稅及個人入息課稅，上限5萬元。寬免2020至2021年度全年差餉，以每戶每季2,500元為上限。向住宅單位業主退還全年地租，每季每戶上限1,500元。

促政府設大量臨時職位 吸納失業人士

疫情持續，商戶艱難經營，未來數個月或會出現結業及失業潮。民建聯建議由政府開設大量臨時職位，率先招聘一些合適的失業人士投入防疫工作，如社區清潔、支援被隔離人士，以及協助管理隔離設施等。同時亦希望成立失業援助金，以解決失業人士的燃眉之急。