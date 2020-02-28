【逃犯條例】近700人加入新消防工會　望多個渠道如實發聲

反對修訂《逃犯條例》風波以來，有新冒起的公務員工會團體。「香港消防救護控制組人員聯合工會」於1月8日正式向職工會登記局註冊，成為法定工會，今日（28日）舉行第一屆會員大會，經投票確立理事名單。該工會目前有675名會員。有當選理事表示，起初有擔心要面對管方壓力，但期望有個新渠道能全面接收及反映同事意見。

「香港消防救護控制組人員聯合工會」於1月8日正式向職工會登記局註冊，成為法定工會，今日（28日）舉行第一屆會員大會，經投票確立理事名單。（鄭秋玲攝）

香港消防救護控制組人員聯合工會於1月8日成為法定工會，目前有675名會員，主要來自消防及救護，約2%來自控制組、文職人員、工程組、學院等。今日（28日）舉行第一屆會員大會，經投票確立7位當選理事名單。該工會將為受反修例事件影響的人員包括被捕人員提供協助，目前亦關注新型冠狀病毒疫情下人員的防疫裝備問題等。

當選理事救護員何偉杰和控制組陳潔薇都是工會「初哥」。何偉杰表示，挺身參與新工會起初有擔心要面對管方壓力，但期望有個新渠道能全面接收及反映同事意見，並認為有些事一定要有人出來做，故「唔擔心得咁多。」陳潔薇指，自己亦無退出由學堂起加入的職系所屬工會，在決定參選新工會理事後，獲舊工會同事善意關心，陳潔薇強調新工會並非要對抗，只是有感現時工會工作傾向幫管方說服同事，想彌補現時下情未能上達的情況。

「香港消防救護控制組人員聯合工會」於1月8日正式向職工會登記局註冊，成為法定工會，今日（28日）舉行第一屆會員大會，經投票確立理事名單。（鄭秋玲攝）

曾擔任工會理事的救護蔡兆波及高級消防隊長蘇頌樑，當選理事。蔡兆波表示去年10月已退出救護員會，因為「所做理念不相近。」被問到為會否擔心管方不接納新工會難溝通，蔡兆波認為，管方目前未摸熟新工會的方向，相信經溝通後都會理解新工會目的是為會員發聲及爭取合理權益，亦相信理事名單確立後，會令更多同事有信心及加入。

加入消防15年的蘇頌樑亦期望新工會「做返工會會做嘅事」，他明言有心理準備會影響升職，但「有啲嘢值得去做就做返。」

消防處以往五個工會為香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會，及香港消防處救護員會。在去年政府推出修訂《逃犯條例》，有關工會去信政府表態支持，並在警民衝突後，曾私下聯署致函警務處處長致以「崇高的敬意」。有關做法引起不滿，無諮詢會員意見便以工會名義表態。