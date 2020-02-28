【沙中線】工程816億埋單？　最新整體造價實際飆升至915億

沙中線工程最新造價終揭盅。政府今日（28日）公布就沙中線項目，就主要工程向港鐵支付816億元，超支108億，但這並非全個項目費用。運輸及房屋局向立法會鐵路事宜小組委員會，就沙中線主要鐵路及非鐵路工程申請增加撥款提交文件，全個項目包括保護工程、前期工程及主要工程計劃，最新造價為915億元，當中主體工程計劃預算超支108億元。惟文件解釋當中超支的8億元，涉及其他項目工程、額外的監核顧問費用以及其他項目開支，且原本政府預留約5億撥備，故實際上政府最終向財委會申請追加100.8億元撥款。

港鐵今日（28日）終宣布沙中線工程造價，最新項目整體造價升至近915億元，主體工程超支108億元。（資料圖片）

保護工程及前線工程共費逾90億元

沙中線整項建造工程包括兩項保護工程、兩項前期工程及兩項主要工程計劃，且上述工程在不同建設階段亦曾向立法會申請撥款，且獲批准。

兩項保護工程分別為「59TR-灣仔發展計劃第二期內的保護工程」以及「58TR-銅鑼灣避風內的保護工程」，其核准工程預算合共為6.95億元；兩項前期工程分別為「63TR-鐵路建造工程-前期工程」、「64TR-非鐵路建造工程-前線工程」以及追加撥款則合共為85.51億元。



而主要工程包括「61TR-主要鐵路建造工程」以及「62TR-主要非鐵路建造工程」合共為714.16億元。故上述相加，總核准工程預算費用為806.62億元。

港鐵沙中線財務開支

*除主要工程計劃，亦包括其他項目委託的工程、監核顧問費用及其他項目開支等預算

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主要工程預算增加108億

惟文件解釋，鑑於2012年至2014年宋皇臺站遺蹟的考古及保育工作、灣仔北工地交接日期延後引致額外工程開支，以及為預留彈性於會展站上蓋發展而需進行的車站工程，最新的61TR及62TR號的主要工程預算合共約有108.13億元的增幅，故沙中線項目總額為914.75億元。

當局解釋，108.13億元的增幅，當中涉及2.547億元屬其他項目所委託的工程，包括土木工程拓展署委託的重建及改善前啟悉機場北面停機坪的渠務工程，以及在灣仔北一帶興建的一段道路的設施，再加上額外支付其他項目及額外監核顧問費用的1.04億元的開支，並扣除原本預留約5.868億元項用金額後，實際上政府僅需要提高沙中線主體工程核準工程預算約100.638億元。換言之，政府將於今年上半年，在工務小組委員會舉行的會議徵詢意見，其後便會尋求財委會批准申請100.638億元撥款。