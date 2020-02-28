【沙中線】造價超支百億　政府轟港鐵增收13.7億管理費理據不足

港鐵今日（28日）公布，沙中線項目最新造價估算為830億元，較原先估算上調121.7億元，但比2017年評估的預算少億43億元。不過政府晚上出稿，指同意的修訂預算僅為816億元，相差13.7億元，政府認為港鐵增收這個數額的項目管理費的理據並不充分，因為委託協議中的主要工程範圍、委託工作及委託計劃方面並無重大修改，因此對港鐵依然堅持政府應向其支付額外項目管理費，表示失望。

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港鐵計算出超支121.7億

港鐵今日公布，已完成沙中線項目造價的評估，最新造價估算為829.993億港元，較原先估算708.27億港元上調121.72億港元。相比2017年12月公布估計上調165.01億元，超支金額少43億元。

不過，運輸及房屋局在港鐵公布後發出回應，指政府只同意委託費用預算下調為816.28億元，較原先增加約108.13億元。對比2017年評估的預算873.28億元，下調57億元。

政府對港鐵表示失望 表明只會付100億超支金額

政府解釋，港鐵13.71億元的額外項目管理費理據並不充分，因為委託協議中的主要工程範圍、委託工作及委託計劃方面並無重大修改，因此不同意港鐵提出的額外項目管理費。經過多次商討，港鐵依然堅持政府應支付額外項目管理費，對此表示失望。

政府指，只同意將修訂委託費用預算調整為816.283億萬元，即較原先增加約108.13億萬元。計及原來預留的項目備用金額、由其他工程項目支付的費用、以及監核顧問費用和其他政府開支後，政府需要提高沙中線主要工程的核准工程預算，合共約100.638億元，以繼續沙中線餘下工程。

政府認為，修訂預算可作為申請撥款，港鐵仍須按相關工程合約條款支付予承建商等的個別款項，過程中政府會作嚴格把關。

田北辰表示，不認同政府拒絕向港鐵支付逾13億的項目管理費，認為港鐵是上市公司，需要向股東交代；譚文豪則認為，港鐵管理沙中線失誤，應承擔過百億超支費用。（資料圖片）

田北辰：港鐵已減超支估算 政府須付13億

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰表示，不認同政府拒絕向港鐵支付逾13億的項目管理費。他解釋，是次超支的100多億元，並非因紅磡站工程問題導致，而是涉及其他因素包括宋皇臺遺跡、考古等保育工作。田北辰續指，是次超支的預算已相較2017年估算低，相信是港鐵工程總監包立聲上任後，成功令工程造價下降；加上港鐵屬上市公司，需向股東交代，故重申當局須向港鐵支付逾13億的項目管理費。

譚文豪：港鐵管理失誤 應承擔百億超支

另一委員、公文黨議員譚文豪則反對港鐵追加百幾億超支撥款。他批評港鐵管理沙中線失誤，導致串施工問題如紅磡站工程鋼筋剪短、鄰近建築物沉降超標等，追加這百億中卻未有交代有多少屬「補鑊」開支，更遑論要多收逾13億的管理費。他認為，港鐵應該承擔這百億開支，無理由以公帑「包底」，「無一盤生意係保證必賺，點解唔可以有蝕？」