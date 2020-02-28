【沙中線】港鐵沙中線最新估算造價升至約830億元　超支近122億元

港鐵今日（28日）公布，已完成對沙中線項目造價的進一步評估及重新確認，並已通知政府，最新造價估算為829.993億港元，較原先估算708.27億港元上調121.72億港元，相比2017年12月公布估計上調約165.01億元為少。 港鐵解釋，造價估算較2017年12月公布下調，原因為實施了嚴格的成本控制，且沙中線項目自17年12月起持續取得進展，故對造價有更大程度的確定性。

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港鐵續指，根據委託協議，港鐵負責進行或促使他人執行有關沙中線協議內的指定工程，故政府須按照協定付款時間表，向港鐵支付項目管理費用78.93億元。

港鐵表示，沙中線項目通車受不同主要外圍因素的嚴重影響，涉宋皇臺站一帶發現考古文物、對附加工程範圍的要求、以及第三方延遲向港鐵移交工地或移交的工地上尚有未完成工程，故增加了工程成本及項目管理費約為13.71億港元。港鐵稱，已就沙中線通車延誤以及造價相關影響，包括項目管理費定期向政府提供最新資料及政府進行討論。

惟港鐵指，政府認為沙中線並無出現重大修改，故不同意在造價中包括任何額外項目管理費；政府就沙中線項目向立法會提出增加撥款申請中，將不會預留任何金額作為港鐵的額外管理費。港鐵稱，能否獲任何額外管理費，將與政府探討及解決，但因額外項目管理費存在不確定性，故會多撥備13.71億港元，以完成餘下項目管理責任所產生的額外費用。