【新冠肺炎】周巧兒所養「寶貝」松鼠狗　病毒覆測再呈弱陽性反應

城大動物醫學專家團隊就新近一宗狗隻對2019冠狀病毒測試呈弱陽性反應的個案，表示密切的關注，指目前並沒有證據顯示，2019冠狀病毒能令貓隻及狗隻生病及不適，無須如坊間謠言，會引致有寵物主人因擔心個人安全，棄養寵物，只要繼續採取日常的保護措施，例如在接觸寵物後洗手即可防禦。 另外，漁農自然護理署指，除了居於大坑，馬主周巧兒所飼養的松鼠狗「寶貝」的檢測結果仍為弱陽性外，居於牛頭角的異國短毛貓及北角的一隻柴犬的測試結果為陰性，「寶靈」至今並無任何相關病徵，署方會對牠進行密切監察，及反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。

網上相片可見，馬主周巧兒攬住一隻松鼠狗。（網上圖片）

馬主周巧兒其中一幅畫作，是繪畫一隻松鼠狗，寫有「寶貝」二字。（網上圖片）

一貓一狗檢測呈陰性反應

現時有一隻貓及兩隻狗因主人確診新冠肺炎，被送往港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫的寵物。漁護署表示，一隻於本月9日於牛頭角接收的異國短毛貓，病毒檢測為陰性，已於本月18日交回物主；另一隻周五於北角接收的柴犬，檢測結果亦是陰性，正接受檢疫。

另一隻狗為松鼠狗，檢自確診馬主周巧兒的大坑家中，周四（27日）的病毒檢測顯示，牠的口腔及鼻腔樣本呈弱陽性反應，周五的進一步測試中，其口腔及鼻腔樣本亦呈弱陽性反應。署方表示，該狗隻至今並無任何相關病徵，會對其進行密切監察，並進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。

擅長繪畫的周巧兒，網上可見一幅寫有「寶貝」二字的松鼠狗畫，而也有她攬住一隻松鼠狗的相片。

署方又指，為確保公眾及動物的健康，強烈建議新冠肺炎確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫，所採用的測試為聚合酶連鎖反應，由該署大龍獸醫實驗室及香港大學進行，署方會視乎狗隻情況給予治療 。

城大動物醫學專家：沙士時貓狗不會傳播病毒給人

城大動物醫學專家團隊指，根據2003年沙士經驗，貓隻及狗隻與新病毒接觸後，不會因此而生病，更不會把病毒傳播給接觸牠的人類或其他寵物，現時沒有證據顯示貓隻及狗隻會因2019冠狀病毒而患病。

專家團隊密切跟進其狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應的個案，以及與相關政府部門緊密聯繫，當掌握更多其化驗方法的詳情作進一步的研究，但認為儘管目前沒有證據顯示寵物與新型冠狀病毒的爆發有關，很多寵物主人對寵物需要接受隔離的必要性存疑，但本港仍處於一個病毒及疫情仍在不斷演化的階段，遵從這些措施確實有此必要。

提醒寵物主人接觸後徹底清潔雙手

專家團隊建議，寵物主人應該經常保持良好衞生習慣，當與寵物接觸後，應使用肥皂和水或酒精搓手液徹底清潔雙手，以避免感染其他人畜共患的疾病。此外，飼養動物者應避免前往目前已出現2019冠狀病毒病例地區的活體動物市場，如必須前往，須避免在毫無保護的情況下直接接觸活體動物以及動物曾觸碰的地方。

另外，應避免食用生的或未經煮熟的動物產品，並遵從良好的食品安全處理方法，謹慎處理生肉、奶類或動物器官，以免生熟食品交叉污染。