【新冠肺炎】周巧兒家中狗口鼻含病毒　陳肇始：沒證據顯示發病

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，漁農自然護理署早前到大坑接走一隻居於新型冠狀病毒確診者家中的狗隻，在牠的口腔，鼻腔及肛門抽取樣本，並發現口腔，鼻腔樣本對有關病毒測試呈弱陽性反應。 食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）就財政預算案會見記者。她表示，該狗隻沒有任何與新型冠狀病毒相關的病徵，暫時沒有證據證明狗隻受感染及發病，或者會傳播病毒。她又稱，該狗隻會在港珠澳大橋口岸的動物居留所接受14天檢疫，獸醫會為牠進行醫學監察。

食物及衞生局交代財政預算案內容。（高仲明攝）

漁護署周三接獲衞生署轉介後，到大坑接走一隻居於新型冠狀病毒確診者家中的狗，帶往港珠澳大橋口岸的動物居留所，其後發現其口腔，鼻腔抽取的樣本對有關病毒測試呈弱陽性反應。漁護署表示，會對該隻狗密切監察，並進一步抽取樣本化驗，若測試結果呈陰性才會把狗交還。

食物及衞生局局長陳肇始稱，該狗隻沒有任何與新型冠狀病毒相關的病徵，暫時沒有證據證明狗隻受感染及發病，或者會傳播病毒。她又稱，該狗隻會在港珠澳大橋口岸的動物居留所接受14天檢疫，獸醫會為牠進行醫學監察，反覆檢測鼻液、唾液及環境樣本等。她提醒所有養寵物人士，必須注意衞生。

食物及衞生局局長陳肇始稱，暫時沒有證據證明狗隻受感染及發病，或者會傳播病毒。（高仲明攝）

漁護署今日（28日）凌晨公布，一隻居於確診者家中的狗隻對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應。漁護署人員接走有關狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行病毒測試，其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應，該狗隻並無任何相關病徵。

漁護署公布該狗隻居於一名確診者家中，於本周三（26日）由衞生署轉介，狗隻需交予漁護署，漁護署人員同日傍晚到大坑一住所接走有關狗隻。近期確診患者中，只有《幫港出聲》召集人周融侄女、馬主周巧兒居於大坑瑞士花園，未有其他確診者居於大坑。

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