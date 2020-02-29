中大港大擬建三座新大樓　工程涉約25.8億　冀本年向財委會申撥款

中大及港大分別擬建三座新大樓，造價工程共約25.8億元。中大將於校園北面興建一座科研實驗大樓，而港大則擬於主校園內的大學道興建一座科研實驗室大樓及一座資訊科技大樓。教育局計劃將三項工程提升為甲級的建議，提交工務小組委員會審議，並於本年內向財委會申請撥款。

根據教育局提交立法會的文件，中大計劃在現有的綜合科研實驗大樓第一座旁邊，加建第二座實驗大樓。新大樓將提供約12,000平方米淨作業樓面面積，設施包括研究可適應氣候農業的農業生物技術國家重點實驗室及高精密儀器實驗室等，以供生命科學和生物醫學領域的研究工作。另設有辦公室、演講廳、貯物間及食堂等。

工程最新估算造價為14.2億元，如財委會批准工撥款，中大計劃本年內展開工程，2024年第一季竣工。

受到反修例事件影響，政府去年11月先後抽起港大、中大及理大的醫療教學設施撥款申請，總額涉及逾20億元。（資料圖片）

港大拆卸大學道一座教職員宿舍 重建社實驗室大樓

至於港大方面，則會拆卸校園內大學道的一座五層高教職員宿舍，重建一座九層高的科研實驗大樓。新大樓將提供約7,000平方米淨作業樓面面積，設施包括多個先進分析實驗室、課室、辦公室及研習空間，將用於分子及高分子科技，主要供理學院和工程學院使用。

另外，港大亦在大學道、毗鄰科研實驗室大樓，興建樓高八層的資訊科技大樓，將提供約5,300平方米淨作業樓面面積。新大樓能重組現時分散於校園不同地點的資訊科技設施，屆時將設一個備有150個電腦機櫃和相關設施的新數據中心，亦會提供教學設施，培養學生善用資訊科技，以提升學習體驗能力。兩項工程費用分別為約6億元及5.6億元，如財委會批出撥款，港大計劃在本年內展開兩項大樓工程，以於2023年內竣工。

共45.8億元大學撥款等候審議

中大及港大均指，工程計劃對學費並無影響，亦不會增加政府的經常財政負擔。教育局計劃將三項工程提升為甲級的建議，提交工務小組委員會審議，並於本年內向財務委員會申請撥款。

受到反修例事件影響，政府去年11月先後抽起港大、中大及理大的醫療教學設施撥款申請，總額涉及逾20億元，外界正關注何時重上立法會討論。連同港大與中大這三項工程，一共有45.8億元的大學撥款正等候向財委會申請撥款。