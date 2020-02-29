【醫護罷工】逾50個工會聯署撐醫護：罷工不屬缺勤　立即停止打壓

醫護工會醫管局員工陣線本月初發起五日罷工，要求港府全面封關。醫管局早前向本月3至7日缺勤的員工發信，了解缺勤原因，並指會保留計算此期間薪金的權利。 醫管局員工陣線、香港白領（行政及文職）同行工會等發起聯署，要求醫管局停止對參與罷工的醫護人員的「恐嚇及懲處」，同時公開承諾不會「秋後算賬」。 截至今日中午12時，共有54個工會參與聯署。

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醫管局早前向本月3至7日缺勤的員工發信，了解缺勤原因，並指會保留計算此期間薪金的權利。有消息稱，局方不排除日後會扣除缺勤日子的薪金。

另外，一名受聘於利亞零售有限公司，擔任OK便利店的後勤文職員工於去年11月及今年2月兩次罷工，懷疑因此被公司延長試用期，該員工在尋求香港白領（行政及文職）同行工會協助後，於2月13日被公司以裁員為理由解僱。工會已向該公司尋求解釋，惟仍未獲正面回應。

醫管局員工陣線、香港白領(行政及文職)同行工會等工會發出聯合聲明，指僱員參與工會和工業行動，屬《基本法》所賦予的權力，批評醫管局及便利店公司打壓員工，有機會觸犯《僱傭條例》中「防止歧視職工會」及「不合法解僱」的條文。

聯署要求醫管局立即停止對曾參與支持罷工的醫護人員的「恐嚇及懲處」，同時公開承諾不會「秋後算賬」。聯署亦要求便利店公司立即撤回對事主的解僱決定，並依照原本的合約聘任事主為正式員工。

而截至今日中午12時，共有54個工會參與聯署。

多個工會參與聯署，要求醫管局停止對參與罷工的醫護人員的打壓，同時公開承諾不會「秋後算賬」。(黃寶瑩攝)

醫管局員工陣線主席余慧明指，會員對醫管局行徑感到憤怒，而工會已徵詢法律意見，強調「罷工」並不屬於「缺勤」，而參與的員工並非曠工，故醫管局不能因職員參與罷工而解僱員工。余又指，目前未就醫管局回應而設定死線，但若醫管局未能回應要求，將有後續行動，若有行動詳情將再作公布。

余又指，工會本月初成立武漢肺炎抗爭基金，以支援參與工業行動的各工會員工，而基金暫時籌得100萬元。

醫管局員工陣線主席余慧明強調，「罷工」並不屬於「缺勤」。(黃寶瑩攝)

而職工盟主席吳敏兒亦批評醫管局行徑是「秋後算賬」，又指當局「缺勤同罷工都分唔到」，是剝奪港人罷工權力。

另外，香港白領(行政及文職)同行工會主席王先生指，3月初將就OK便利店員工事件到勞工處作出投訴。而2月初至今，工會共接獲10宗求助個案，主要涉及遭僱主放無薪假、防疫措施不足。

香港白領(行政及文職)同行工會主席王先生指，三月初將就OK便利店員工事件到勞工處作出投訴。(黃寶瑩攝)