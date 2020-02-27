【醫護罷工】醫管局高層拒談「罷工」　查「缺勤」無交代是否扣薪

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎自1月底於本港錄得輸入個案，醫管局員工陣線於本月3日至7日發起罷工，促港府封關減少病毒傳入的風險，曾參與罷工的醫護昨日（26日）陸續收到醫管局發信促解釋缺勤原因。 被問到當局將如何處理曾參與罷工的人，會否以扣假或扣薪的形式處理，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（27日）在記者會拒談「罷工」兩字，僅形容員工屬缺勤，「缺勤即係等於嗰日無返工」，而人事部正逐個了解員工缺勤的原因。 被追問《基本法》保障港人組織工會組織和參加工會、罷工的權利和自由，醫管局的做法有否相違，何婉霞並無回應，僅在記者會完結前籲記者「如果仲有未答到嘅問題，歡迎寫信嚟我哋傳訊部」。

曾參與罷工的醫護陸續收到醫管局人力資源部發出的電郵或信件，要求解釋於2月3日至7日的「缺勤原因」，並表明保留追究權利。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午出席記者會時，被傳媒多次追問人力資源部追究的方式，會否包括追討薪金、扣假等處分。

何婉霞無交代處分形式，僅多次重覆，目前正由人力資源部了解員工缺勤原因，再按情況進一步跟進，又稱醫管局是擁有8萬人的機構，有既定人事程序，處理的原則為公平、公開。她又稱，醫管局是提供24小時公營服務的公營機構，需就臨床上的運作知道員工值勤的情況，確保病人服務不受影響，亦可能要作緊急人手調配，以維持緊急服務。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（余俊亮攝）

被問為何堅稱罷工只屬缺勤 醫管局總行政經理：缺勤就係嗰日無返工

被問到基本法保障港人參與工會及罷工的權利和自由，醫管局做法有否違反基本法，何婉霞無回應。傳媒亦要求醫管局解釋，為何員工是經工會參與罷工行動，但醫管局不接受行動性質為罷工，僅形容為「缺勤」，何婉霞回應時繼續拒使用「罷工」兩字，並答非所問稱「缺勤即係等於無返工、就係嗰日無返工」。她最後亦向傳媒呼籲，「如果仲有其他未答到嘅問題，歡迎寫信嚟我哋傳訊部」。

《基本法》第27條列明，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。」