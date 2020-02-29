【新冠肺炎】香港郵政：下周一起正常服務　恢復每日郵箱收信

新型冠狀病毒疫情持續，早前多個政府部門維持有限度服務。香港郵政今日（29日）宣布全線郵政局將於下周一（3月2日）起回復正常營業時間，並會恢復每日郵箱收信服務。 教育局亦宣布，各區的教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處等將從下周一起如常提供公共服務。

香港郵政恢復每日郵箱收信服務。（資料圖片／勞顯亮攝）

香港郵政宣布全線郵政局，包括流動郵政局，將於下周一（3月2日）起回復正常營業時間，並會恢復每日郵箱收信服務。署方指，自農曆年後至今，已完成派遞15萬件內載口罩的郵件。

紀念郵票設特別銷售安排

於3月10日為紀念香港基督教女青年會成立100周年紀念日，而發行的「香港基督教女青年會百周年」紀念郵票將會有特別銷售安排，由下周二（3月3日）起至3月10日，顧客可透過網站訂購該套特別郵票及相關集郵品，各郵政局會於郵票發行當日設置收集點，方便市民遞交需要人手蓋印服務的首日封及郵品訂購表格，本署會另行通知他們到郵局領取郵品的日期。

教育局宣布，各區的區域教育服務處3月2日起如常服務。（資料圖片）

教育服務處等下周一正常服務

教育局宣布，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處及其他服務單位，將由下周一起如常提供公共服務。各辦事處亦會按實際情況實施各種預防感染措施，包括加強清潔、為訪客量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。局方鼓勵市民透過電話、郵遞及其他電子方式提交非緊急查詢或申請。

而九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館，及藝術與科技教育中心在停課期間會維持暫時不對公眾開放。

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政府產業署則宣布，原須分別於2月14日及2月21日中午12時前放入「政府產業署報價書收集箱」的報價書，截止遞交報價書時間將會延遲‪至3月6日中午‪12時‬。