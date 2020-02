【武漢肺炎】郵政澄清美國寄港郵遞服務維持　國際空郵快遞或延誤

新型冠狀病毒疫情持續,美聯社今早報道,美國郵政署停止接收寄往中國、香港及澳門的郵件及包裹。香港郵政即作出澄清,指美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持,惟寄往香港的國際空郵快遞(即特快專遞),郵件或會有所延誤;而其他地區寄出,會經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則會暫停。

▼香港確診個案一覽▼

+ 25 + 24 + 23

美聯社今早有報道指,美國郵政署宣布暫時停收寄往中國、香港及澳門的郵件及包裹,又指因航空公司相繼暫停到中港澳的航班,寄到中、港、澳三地的郵件及包裹遇上極大困難,故會停收寄往這三地的郵件,直至運輸能力回復為止。惟美國郵政其後澄清消息錯誤,並稱仍會接受寄到上述地點的郵件。

美國郵政署續指,由於大量航班取消等原因,將暫停快遞承諾,因當局不能夠確保,寄往香港或中國的國際空郵快遞(即特快專遞),可準時送到受影響的目的地(temporarily suspended the guarantee on Priority Mail Express International destined for China and Hong Kong)。

香港郵政今日(12日)亦宣布,接獲美國郵政通知,由美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持,但由於大量航班取消,寄往香港的國際空郵快遞(即特快專遞)郵件或會有所延誤;而其他地區寄出,會經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則會暫停。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼