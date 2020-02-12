【武漢肺炎】郵政澄清美國寄港郵遞服務維持　國際空郵快遞或延誤

新型冠狀病毒疫情持續，美聯社今早報道，美國郵政署停止接收寄往中國、香港及澳門的郵件及包裹。香港郵政即作出澄清，指美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持，惟寄往香港的國際空郵快遞（即特快專遞），郵件或會有所延誤；而其他地區寄出，會經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則會暫停。

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美聯社今早有報道指，美國郵政署宣布暫時停收寄往中國、香港及澳門的郵件及包裹，又指因航空公司相繼暫停到中港澳的航班，寄到中、港、澳三地的郵件及包裹遇上極大困難，故會停收寄往這三地的郵件，直至運輸能力回復為止。惟美國郵政其後澄清消息錯誤，並稱仍會接受寄到上述地點的郵件。

美國郵政署續指，由於大量航班取消等原因，將暫停快遞承諾，因當局不能夠確保，寄往香港或中國的國際空郵快遞（即特快專遞），可準時送到受影響的目的地（temporarily suspended the guarantee on Priority Mail Express International destined for China and Hong Kong）。

香港郵政今日（12日）亦宣布，接獲美國郵政通知，由美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持，但由於大量航班取消，寄往香港的國際空郵快遞（即特快專遞）郵件或會有所延誤；而其他地區寄出，會經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則會暫停。

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