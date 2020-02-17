【武漢肺炎】香港郵政設特別隊　優先派遞4萬口罩　張建宗大讚　

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，香港出現「口罩荒」，市民四處搶購口罩，亦有不少人從其他國家訂購。香港郵政全力「迎戰」，從不同派遞局抽調人手而成立多支共80人的特別小隊，處理及派遞大量抵港郵件，包括約40000個外科口罩。 政務司司長張建宗今（17日）在郵政署署長朱曼鈴陪同下，到訪香港郵政，了解前線人員處理大量口罩郵件。張建宗稱，欣賞香港郵政自農曆年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理有口罩的特快專遞郵件。

朱曼鈴（Cathy）在9月9日正式調任香港郵政署署長，為這個「業界老行尊」注入新思維。（資料圖片）

政府旗下的「香港品牌」facebook專頁今（17日）亦發帖文表示，香港郵政人員正努力處理及派遞大量抵港郵件，包括約40000個外科口罩。同時有約200名特快專遞人員，從不同派遞局抽調人手而成立多支共80人的特別小隊，在過去周日加班優先處理及派遞抵港的口罩郵件。

帖文另附上一片短片，片中有郵政人員分發物件及優先處理口罩派遞的情況。另外亦有郵政人員的訪問，有郵政人員稱派件派得開心，因市民對他們態度殷切、另有郵政人員稱會盡自己所能「派得幾多得幾多」，「市民開心，我們又開心」。

張建宗稱，欣賞香港郵政自農曆年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理有口罩的特快專遞郵件，過去一周已處理並派遞逾40000箱郵件。（資料圖片）

張建宗表示，欣賞香港郵政在緊急時期「急市民所急」，從其他組別調配額外人手，加快處理特快專遞郵件及安排星期日派遞特快專遞郵件，同時恢復每日郵件派遞服務，讓口罩郵件能盡快交至市民手上。

張建宗

張建宗亦有與前線人員對話，包括願意重返香港郵政提供協助的退休人員，以及在假期期間願意工作的同事。他感謝同事為本港抗疫工作付出的努力，「高度讚賞香港郵政上下一心，竭盡所能為香港人服務。」

張建宗強調，現時疫情仍然嚴峻，政府所有部門及醫院管理局人員會繼續群策群力應對。他有信心在政府和市民同心協力下，能夠打贏這場抗疫戰。