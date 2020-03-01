【新冠肺炎】政府復工　衞生署：科學委員會無份決定　籲分開食飯

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎持續，本港現時共有96宗確診個案，4宗初步確診或懷疑個案。 政府日前宣布，周一（2日）起進一步恢復公共服務，估計約18萬名公務員復工。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，科學委員會「無傾過」公務員復工安排，而公務員復工是由政府作決定。她承認，復工後人流增加的確會增加感染及傳播風險，尤其是大家未有著重個人衞生，呼籲大家勤洗手、食飯時要分開。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

張：勤洗手可能比戴口罩更有效

政府於明日開始將會逐步復工，張竹君表示如果人流增加，的確會增加感染及傳播風險，呼籲大眾著重個人衞生，在復工時亦要勤洗手，因為最易在不知不覺間，接觸公共物品後再接觸自己，「勤洗手有可能比戴口罩更加有效。」張又重申，任何多人聚集的地方，例如一齊坐車、食飯，都較易令病毒有可能傳播的風險。

被問及政府決定復工安排，有否徵詢衞生署意見，張竹君回應指，科學委員會「無傾過」公務員復工安排，而公務員何時上班是由政府自己決定。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，科學委員會「無傾過」公務員復工安排，而公務員復工是由政府作決定。（黃舒慧攝）

張竹君又說，復工後市民一起用膳屬「高危因素」，原因是大家聚集吃飯時不能戴口罩，她建議大家可以考慮帶飯、叫外賣、分時段時間吃飯等，甚或可選擇一些「無咁多人嘅地方」用膳。

她重申，陸續出現本地個案或傳播群組，本港已有社區傳播情況，但「未去到爆發或大爆發」的情況。她又預告，由於有很多人去過北角佛堂，未來或會陸續有相關個案出現。至於是否變成「風土病」，張竹君指須視乎能否用「圍堵」去減慢或減低傳播率，強調現時全球都有確診個案，大家能否控制個案繼續傳播，是令該病會否變成風土病的關鍵。她又指，香港已盡量努力希望拖慢在社區的傳播。

至於民建聯立法會議員蔣麗芸再度宣傳「翻蒸口罩」，張竹君指自己並非「口罩專家」，不清楚翻蒸是否可消毒口罩。