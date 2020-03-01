【新冠肺炎】單日增3宗確診、2宗疑似個案　累計破百名患者

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（1日）晚上公布，截至今日晚上8時，中心正調查3宗新增確診個案和2宗疑似個案，至今本港個案累計100宗。 新增3宗個案分別涉及一名北角福慧精舍佛堂的71歲女義工，以及一對居住於長沙灣元州邨的夫婦。兩宗疑似個案則涉及兩名鑽石公主號郵輪乘客。

最新兩宗確診個案為元州邨一對夫婦，兩人有長期病患，居於元州邨元樂樓。（羅君豪攝）

元州邨確診夫婦無外遊

最新確診個案中，有一對居於元州邨的夫婦，分別為76歲女病人（第99宗個案）及79歲男病人（第100宗個案）。兩人都有糖尿病等長期病患，居於元州邨元樂樓。女病人自2月28日出現發燒、呼吸困難、咳嗽及腹痛，同日到明愛醫院求醫並入院接受治療。

男病人則自2月28日出現發燒及咳嗽，翌日到明愛醫院求醫並入院接受治療。兩人的呼吸道樣本今日證實對武漢肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。兩人於潛伏期內均沒有外遊。

佛堂群組累計16人染病

第98宗個案涉及的71歲女病人，與北角福慧精舍佛堂群組相關，累計已有16人染病。病人2月初多次到佛堂做義工，幫忙準備食物，亦曾與早前確診的第92宗個案病人傾談及共膳。該名71歲女病人與家人同住於藍田康瑞苑，她自2月12日有咳及流鼻水，2月14、25及26日到過觀塘物華街長春中西藥房，向店內的中醫求診，至昨日致電衞生署通報自己曾去過佛堂，目前在聯合醫院接受治療。

病人報稱去過北角春秧街街市及鯉魚門街市，其中位於佛堂附近的春秧街街市，第77及第86宗患者亦報稱曾到訪。

北角美輪大廈「福慧精舍」爆疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生防護中心的流行病學調查顯示，第98宗個案與早前公布合共16名病人均曾於1月或2月到訪福慧精舍佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心再次呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。

鑽石公主號返港 2乘客體內血清有抗體

另外，兩宗疑似個案涉及兩名鑽石公主號郵輪乘客，分別為有長期病患的68歲女子（第96宗個案）和過往健康良好的56歲男子（第97宗個案）。他們均曾於1月25日至2月21日逗留在郵輪，並於2月22日乘坐港府安排的第二班包機回港。兩人的血液樣本經化驗後對武漢肺炎病毒病抗體呈陽性反應，故昨日被安排由駿洋邨檢疫中心送往瑪麗醫院入院接受進一步檢查，兩人現時情況穩定。

+ 15 + 14 + 13

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在記者會透露，68歲女士於2月16、17日左右曾發燒，2月27日有咳嗽。她於日本接受過病毒測試呈陰性，之後回港由香港大學取樣做血清抗體測試，發現屬初步陽性，正在瑪麗醫院等候進一步檢測。

第97宗個案的56歲男子無病徵，在日本的病毒測試時亦呈陰性。回港後，香港大學為該男子進行血清抗體測試，發現呈初步陽性，隨後被安排在瑪麗醫院進一步檢測。他在駿洋邨隔離時與妻子同住，當局會視乎檢測結果，考慮應否延長其妻子的檢疫時間。

張竹君表示，兩人的呼吸道樣本均對病毒呈陰性反應，但在血清測試驗出有抗體，或代表兩人在船上甚至更早已經染疫，由於一般而言有抗體即等同無傳染性，因此相信兩人「傳染性好低」已經康復，

衞生防護中心發言人表示，本地社區中出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會，中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。衞生防護中心已設立熱線2125 1122，市民每日可由上午8時至午夜12時致電熱線查詢。