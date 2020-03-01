【新冠肺炎】政府確認逾450滯留武漢港人　將坐第一批包機返回　

湖北省早前因應新型冠狀病毒疫情（俗稱「武漢肺炎」）封城，有逾3000港人滯留在湖北，政府早前指會安排包機接回港。政制及內地事務局局長聶德權今日（1日）在facebook表示， 政府接觸了超過660名武漢港人，暫時超過450人確認會登上第一批包機。 他又指，針對武漢以外個案，政府將集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考的DSE考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼

+ 11 + 10 + 9

聶德權表示，暫時超過450人確認會登上第一批包機。（聶德權facebook圖片）

兩成人表明不坐包機

聶德權指，政制及內地事務局和入境處的職員，近日與身在武漢而有意乘坐包機回港的港人聯繫、核實資料，而衞生署和醫管局職員則為他們逐一進行健康評估，確定是否符合登機的條件。聶德權表示，政府已接觸了逾660名武漢港人，當中約兩成人不打算坐包機回港，暫時逾450人確認會登上第一批包機，明天會開始通知他們，並繼續監察他們的身體狀況。

聶德權又提到，至於武漢以外的個案，政府將集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考的DSE考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。他指，這些個案處理過程較複雜，故具體數目仍在統計當中，確定後會盡快公布。

（聶德權facebook截圖）

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼