【新冠肺炎】確診中廣核員工乘國泰航班英國抵港　再乘船往蛇口

衞生防護中心公布，今日（1日）接獲廣東省衛生健康委員會通報，一名內地確診者過境香港時，於機場乘珠江船務的船隻前往深圳蛇口，其後確診染上新型冠狀病毒肺炎。船公司透露，逾70人登上同一班船，大部份是中國籍乘客。據內地傳媒報道，該名患者是央企中國廣核電力的員工，於英國工作。翻查資料，患者於2月27日由英國乘坐國泰航空CX 250班次，其座位在商務艙內。 珠江客運有限公司公布，即日起暫停全部由香港國際機場海天碼頭往珠三角各港口航班，具體恢復時間另行通知，但由珠三角出發往香港機場的航班則維持正常服務。

珠江船務即日起暫停由香港機場出發之船班。

廣東省衛健委今日向港府通報一名確診患者，曾於2月28日在香港國際機場的海天碼頭，乘坐珠江船務的3A109班次前往蛇口，該病人至2月29日有咳嗽，其後確診染新型肺炎。

珠江客運有限公司今日隨即公布，暫停全部由香港國際機場海天碼頭往珠三角各港口航班，恢復營運的時間另行通知，但由珠三角出發往香港機場的航班則維持正常服務，其中蛇口前往香港機場的船班每日有12班，連同其他碼頭往香港的班次，珠江船務仍維持每日有20班次前往香港。

曾乘國泰CX250商務艙乘客 應向衞生署通報

衛生防護中心傳染病處主任張竹君透露，據廣東省的通報，該病人由倫敦出發，乘坐國泰航空CX 250班次的商務艙，2月28日抵達香港國際機場，再轉乘珠江船務船隻到內地。她引述船公司指，有70多人一同登上該船隻，大部份是中國籍旅客。張竹君呼籲，曾與該乘客坐同一航班商務艙的人士，以及曾乘坐同一船隻到蛇口、之後返港的人士，應通報衞生防護中心，或需接受醫學監察或檢疫。

國泰航空發言人表示，接獲香港衛生當局通知，一位乘客證實感染新型冠狀病毒肺炎。國泰指，該乘客於2月27日由倫敦乘搭CX250航班往香港， 於2月28日抵港。公司正按照衞生當局的指示，為客機進行消毒、並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

據內地傳媒《財新網》報道，該名患病人士是央企中國廣核電力的員工，於英國工作。