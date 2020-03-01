【新冠肺炎】醫護接觸病人後現病徵　揭N95口罩不貼面列密切接觸

醫院管理局今日（1日）公布，一名接觸本港第58宗確診個案患者的醫護人員，昨日（2月29日）出現病徵，其後才發現該醫護的N95口罩並非完全符合面型，被列作確診患者的密切接觸者需隔離，其檢測結果顯示對病毒呈陰性。 醫管局早前表明，做過N95面型測試的醫護才會被視為適合照顧新型肺炎確診者的人，惟紀錄顯示，今次涉事醫護僅在幾年前有做過N95面型測試，近期無再更新。醫管局稱，若體重有10%左右的變化，會建議員工重新做面型測試。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，有一名醫護人員因曾照顧第58宗確診、入住明愛醫院的69歲男病人，被列作密切接觸者需隔離檢疫，醫護的檢測結果顯示對新型冠狀病毒呈陰性。

該醫護曾於2月18日、20日及21日接觸過確診患者，有穿保護衣物及配戴N95口罩，至昨日身體不適出現病徵。該醫護覺得所戴的N95口罩不符合面型，其上司翻查紀錄時發現，醫護是於幾年前接受面型測試，近期無再做，因此需接受檢疫。

體重有10%變化需重做面型測試

現時N95口罩有多款尺碼，戴上不適合的呎碼會影響其防護功能。何婉霞承認，有做過相關測試的醫護人員都會認定為「合適、可照顧確診患者」的人士，她解釋今次事件或因同事的體重有變化，令N95不符合面型，而醫管局一般建議若同事的體重有約10%的變化，就需要重做面型測試。

何續稱，當局會陸續為未曾接受N95面型測試的醫護做測試，另外若有同事過往配戴的合適型號現時無存貨，亦會再做測試。她補充指，目前指引是若要配戴N95，應在每日配戴後自行做呼氣測試，大力呼氣或吸氣時，要觀察有無氣體漏出或吸引，以確保N95貼面，能起保護作用。

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