【新冠肺炎】海洋公園員工下月起放無薪假　行政人員減薪三分一

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，錄得連續四年虧蝕的海洋公園，亦在1月26日起關閉至今，重開無期。 海洋公園周四（27日）向員工發信，指行政總裁發出應對新冠肺炎危機而將實行節約成本緊急措施，下月起行政人員減薪三分一，其餘不同職級的員工則每月需放一定時間的無薪假，至另行通知。

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根據由公園人力資源執行總監符譯文今日（27日）發放於員工的一份通告中表示，因應現時本港疫情，公園行政總裁發出應對新冠肺炎危機的節約成本緊急措施，列明由3月1日起實施，至另行通告，又指公園會在全面開放後，董事局和管理層將審視計劃。

當中包括，行政級人員減解三分一，而助理行政級人員則會放每月八日無薪假，職級7至9級員工放每月放六日無薪假，職級6級或以下員工每月放四日無薪假，當中包括同等級的全與合約的長期及短期員工。

早於上月初，海洋公園發言人宣布，鑑於經營環境嚴峻，在不影響日常運作包括動物護養、服務及演藝質素和遊客安全的前題下，公園已實施多項謹慎控制成本措施，包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休，以及最新實施之取消2020年薪酬調整。