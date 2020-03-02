【財政預算案2020】陳茂波冀7月發放一萬元款項　鼓勵市民多消費

財政司司長陳茂波今早（3月2日）出席電台節目時表示，推出派錢1萬元計劃主要是基於經濟狀況差，希望7月內可陸續發放款項，鼓勵市民於疫情過後消費刺激經濟。他說政府曾研究派發消費券，但基於本港沒有商品及服務稅，處理起來會相當複雜，所以最後決定直接派現金，較有彈性。 他又提到，《基本法》第107條提到的力求收支平衡，避免赤字，可以是指力求在一個經濟周期內做到。他認為長遠而言，稅基狹窄是需要處理的問題，承認新稅項議題極富爭議，但社會總有需要展開討論。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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陳茂波指出，有見近月經濟情況欠佳，酒樓、食肆和其他商舖生意也很差，希望疫情過後有更多人消費撐經濟，期望於7月內能夠陸續發放相關款項。被問到何時開始構思派錢計劃，他表示經過前一段時間社會事件，零售餐飲業的經營環境不佳，聽到坊間建議派發消費券，但經研究後發現行政上非常複雜，而香港又沒有商品及服務稅，市民消費後根本未必有單據證明，消費券會出現行政上的問題。他又期望疫情過後，商戶能推出不同優惠，吸引市民消費。

對於援助中小企措施，主持人提到有中小企反映在中小企融資擔保計劃下，即使政府就特惠低息貸款提供100%擔保，銀行批核貸款亦需要頗長時間，而銀行從中可賺的利息亦不會很多；即使出現壞帳時政府提供擔保，銀行亦會擔心問政府拿錢行政程序繁複。

陳茂波回應指，貸款擔保要透過按證有限公司進行，由於按證公司屬金管局旗下，熟悉金融界運作，會較有保證；加上金管局已和銀行設立中小企貸款協調機制，處理流程已加快。他又指，銀行在貸款過程中，政府也會向其提供服務費，增加銀行提供服務的誘因，但承認某程度也需要銀行「捱義氣」，與社會共渡時艱。

陳茂波表示，希望疫情過後市民獲發款項，可以多消費刺激經濟。（資料圖片/張浩維攝）

陳茂波在預算案中預計來年赤字將達1,391億元，主持人問到《基本法》第107條要求政府量入為出、避免赤字，到底本屆政府理財哲學原則是如何。陳茂波指出，赤字佔本地生產總值多於3%過去也出現過，包括2001/02和2002/03年度，但他指過去多年政府都錄得盈餘，也有不少意見指「多收」的錢不如回饋社會。

陳茂波指出，現實上「好難強求（盈餘）每年鋪鋪清」，但他會力求在一個經濟周期內，盡可能收支平衡。至於何謂「一個經濟周期」，陳茂波指很難用一個定期年份去介定，但舉例指上一次赤字周期是1998/99年度亞洲風暴至2003/04年，6年之中有5年錄得赤字，但往後連續十多年政府都錄得盈餘，那是一個周期循環。

至於新稅項問題，歷任財政司司長都無法處理，被問到有何對策，陳茂波指一提到新稅種，都是富爭議項目，他認為社會總需要有點討論，不可能突然提什麼具體方案。他指，過往政府就稅項作過一些前期研究，收過不同建議，認為要先聽社會上各種不同的意見，不能輕舉妄動。