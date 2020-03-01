【財政預算案2020】田北辰：增警隊開支因示威令人手不足

《財政預算案》日前公布，最受關注的除了全民派錢一萬元，亦包括警隊資源大增至258億元，引起民主派不滿，但財政司司長陳茂波表明無意分拆警隊開支預算獨立審議。一向表明反修例的實政圓桌議員田北辰，今日（1日）在港台節目《城市論壇》上指示威期間警力不足，反問「警隊要加人手，到底是因還是果？」 田北辰強調，他雖然反修例，但同時亦反暴力，認為市民可考慮坐下來，與政府談判不同的訴求，再反問「暴力已經持續那麼久，有用嗎？」但他亦補充，化解事件的「鎖匙」始終在特首林鄭月娥手上。

尹兆堅坦言，他個人對預算案「哽唔落」，又指黨內雖未完成程序，但仍傾向反對預算案。（資料圖片）

對於政府拒將《預算案》警隊開支抽出作獨立審議，田北辰指，所有政府部門的預算開支，一向與《預算案》放在一起，又質疑若派錢分拆至立法會財委會審議，是否真的可以加快程序，因行政工作沒因此減少。他表示，2011年政府派錢6千元亦要等到11月，認為現時派錢速度已經很快。

尹兆堅以「屎」喻預算案

同場的民主黨尹兆堅指，該黨1月時已要求政府派錢一萬元，之後派錢亦成為社會共識，但該黨及不少市民都對今次預算案的措施明言「不了」，因為政府大增警隊資源，令網民亦譏諷預算案只是「咖哩味的屎，或是屎味的咖哩」。尹兆堅坦言，他個人對《預算案》「哽唔落」，又指黨內雖未完成程序，但仍傾向反對預算案。

尹兆堅批評，派錢本好，但認為林鄭政府「鬥氣」，建議政府將市民明顯不滿的項目抽起，讓無爭議的項目可盡快通過。

「107動力」召集人何民傑認為，抽起個別部門開支審議並不可取，舉例指如建制派不喜歡香港電台，是否可要求抽起港台撥款審議，認為如果全部可抽起，將沒完沒了，又指如果抽出了就不是完整的預算。

譚香文在節目上指，「有40幾『件』建制派議員在立法會」，惹來田北辰示滿。（資料圖片）

田北辰斥6年人工 買6萬故事書贈學生

另外，政府問責官員及行政會議成員將捐出一個月月薪至公益金，以支持抗疫。何民傑問在座議員會否效法，尹兆堅稱已花了10多萬元為市民購買防疫物資，都未有張揚。本身是商人的田北辰更指，他已捐贈了合共16萬個口罩，價值多月月薪，他亦因為罷課，斥資6年薪酬，買6萬本故事書送贈學生。