【財政預算案】街頭衝突再現　陳茂波：擔憂香港經濟前景

財政司司長陳茂波表示，旺角昨日（2月29日）再次出現暴力衝擊場面，令人擔憂香港經濟前景。對於預算案中涉及警隊的撥款惹起爭議，陳茂波未有正面回應是否有後備方案，只表示希望議員「急市民所急」。

警民衝突、堵路縱火、催淚彈橫飛等場面，昨日（2月29日）重現街頭。（王譯揚攝）

警隊撥款惹爭議 未回應有否後備方案

陳茂波今早出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，一萬元現金發放計劃最快7月接受申請，最早8月能收錢。對於是否擔心幾百萬人「一窩蜂」申請，拖慢進度，陳茂波指計劃申請期可到明年，呼籲市民不用太心急，政府已有充分考慮，錢已經準備好。被問到為何不一次過將派錢計劃放在防疫抗疫基金中，陳茂波指兩者公布只差一個星期，時間上分別不大。

預算案最大爭議部分，在於涉及258億元的警隊開支。陳茂波否認刻意將派錢和爭議項目捆綁，重申這是「風馬牛不相及」。他指出根據《公共財政條例》，總目的內容要全部列出來供立法會審議，議員如有疑問，可在特別財委會上提出。

至於有否就各個部門的要求「嚴格把關」，陳茂波表示不同部門提交資源要求後，他、政務司司長、財經事務及庫務局、公務員事務局都會按建議要求審視，過程中如有細節調整十分正常，但具體情況「唔適合喺度同大家講」。主持人多次問到，民主派強烈反對撥款，甚至醞釀拉布，政府有沒有後備方案，陳茂波未有直接回應，只表示希望議員「急市民所急」。

陳茂波表示，見到旺角衝突再現，確實令人擔憂經濟前景。（資料圖片/李澤彤攝）

指暴力衝擊令人擔憂 冀創造對話空間

談到經濟增長預測，陳茂波於預算案中提及，就2021/22至2024/25年度中期預測所採納的實質經濟增長率為每年2.8%，但昨日旺角有人紀念8.31太子站事件半周年期間，再出現大規模堵路縱火事件，顯示社會衝突未有止息，主持人問到這經濟預測會否太樂觀。

陳茂波指，看見旺角暴力衝擊埸面再出現，承認這對經濟而言「不是一件好事，令人擔憂」，在國際間亦會有疑問，香港是否一個適合投資的地方。他表示，過去大半年的社會事件，顯示香港有一些很深層次的矛盾要處理，但大家亦要創造一個空間去對話，達到互相理解、明白。

在節目後被問及對話工作，陳茂波指若社會事件持續，再出現與去年類似的暴力衝擊，社會、經濟將大受影響，海外也會質疑香港是否安全城市。稱去年10月到英國、美國公幹期間與商界、智庫會面，他們也對香港是否安全有所關注，他希望社會事件早日平息，一起努力將香港向前推進。但他指，目前首要任務是防疫、抗疫，在疫情下減少多人聚集，又指特首林鄭月娥非常重視對話工作，並親自督導。