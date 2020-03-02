【DSE 2020】港大邀尖子直播　講溫習答題要訣　助DSE、IB生備試

受新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情影響，今屆文憑試中文口試等需要延期，而筆試則如期本月27日開始。香港大學宣布，在疫情間希望協助幫DSE考生打氣，將邀請在文憑試取得佳績的學生，在本月Facebook舉行多場直播，分享中英數及通識科的溫習秘訣及答題技巧。另設一場由IB滿分狀元分享的直播，有興趣者不妨留意。
文憑試筆試將於本月27日如期開考。（資料圖片）
港大表示，明白今屆DSE考生受疫情影響，準備考試時難免感到彷徨，故港大邀請了一班在文憑試中取得佳績的學生大使，在Facebook舉行直播，分享溫習心得。
首場直播已於2月26日舉行，多位文憑試尖子分享他們試前一個月如何分配時間溫習，以及每天的時間安排，同時亦會分享如何排解考試壓力等。當然亦包括了核心科的答題技巧、筆記整理的法等，有興趣者可到港大「HKU Admissions for DSE Students 」facebook重溫。
另外，港大已邀請了在必修科取得5**的尖子們，在本月舉行另外四場直播，在本月6日、11日、13日及16日下午三時，重點分析中英數及通識四個必修核心科的答題技巧及溫習重點，有疑問的考生可在直播時即場提問。
至於應考國際文憑試（IB）的學生，同受疫情影響，港大邀請了三位在IB考試中滿分的狀元在本周三（4日）上午11時半舉行直播，分享考試心得。
【港大生直播分享備戰DSE時間表】
中文科
日期：3月6日（星期五）
時間：下午3時
英文科
日期：3月11日（星期三）
時間：下午3時
數學科
日期：3月13日（星期五）
時間：下午3時
通識科
日期：3月16日（星期一）
時間：下午3時
直播網址：www.facebook.com/HKUConnect/
【IB狀元直播分享備試攻略】
日期：3月4日（星期三)
時間：上午11時半
直播網址：www.facebook.com/hkuintl
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