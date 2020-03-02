【DSE 2020】港大邀尖子直播　講溫習答題要訣　助DSE、IB生備試

受新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情影響，今屆文憑試中文口試等需要延期，而筆試則如期本月27日開始。香港大學宣布，在疫情間希望協助幫DSE考生打氣，將邀請在文憑試取得佳績的學生，在本月Facebook舉行多場直播，分享中英數及通識科的溫習秘訣及答題技巧。另設一場由IB滿分狀元分享的直播，有興趣者不妨留意。