【新冠肺炎】珍寶海鮮舫暫停營業　舢舨戶嘆生意大跌　街坊感可惜

新型冠狀病毒疫情﹙俗稱武漢肺炎﹚打擊多個行業，位處深灣水域，逾40年歷史的珍寶海鮮舫亦宣布明日﹙3月3日﹚起暫停營業。 有於珍寶碼頭經營觀光舢舨逾20年的船家表示，對珍寶海鮮舫暫停營業感可惜，惟近月無輪是乘坐舢舨，抑或前往飲茶的人士均大減，生意一落千丈。他又憶述，多部電影於珍寶取景，如周星馳的《食神》，難忘當年星光熠熠的情景。 另有街坊表示，珍寶設計如中式皇宮富有特色，惟食物價錢偏貴甚少光顧，認為其主要客源為旅客，期望餐廳他日可重開。

▼珍寶海鮮舫▼

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珍寶海鮮舫於1976年開業，至今44年，今年一月初時，珍寶已一度裁員，並需更改營業時間，逢周一休息，並只於午市及晚市營業。

珍寶碼頭以往有約10艘舢舨經營，現時仍有約4、5輛觀光舢舨營業，代表黃先生已經營20多年，他表示從去年中反修例示威開始，旅客人數下跌，生意亦一落千丈。高峰期他每月可賺約2萬元，到近月只賺約數千元，日均乘客不足10人，估計每日只有百多名茶客。

在20多年經歷中，黃先生笑言最難忘的是過往多部影視作品於珍寶取景，例如周星馳的《食神》，拍攝時明星人來人往，星光熠熠。他表示，對珍寶抱有感情，認為暫停營業非常可惜，但亦無可奈何，始終餐廳生意一落千丈；坦言不少經營舢舨者都年紀漸大，或會因此退休。另一名船主黎先生亦表示，生意難以經營，預料會出售舢舨，從此退休。

彭先生忘為珍竇的價錢不大眾化，味道亦一般。（黃偉倫攝） 街坊彭先生形容，珍寶為香港地標，裝修古色古香，如中式皇宮，有其存在價值，不過價錢偏貴，茶錢每位近30元，價錢不大眾化，味道亦一般，主要對象為旅客，自己一年只光顧數次，例如親友到訪才會光顧。對於暫時營業，他感到可惜，但受疫情影響亦無可奈何，期望之後可重開。

趙先生對珍寶暫停營業感可惜。（黃偉倫攝） 另一名街坊趙先生亦表示，不時到珍寶碼頭閒逛，但甚時光顧飲茶，認為其價錢較貴，味道亦一般。談到對珍寶的回憶，他表示，過往不時於碼頭釣魚，深夜會目睹其關燈；空閒時又會「貪得意」，乘接駁船到珍寶，再乘搭另一接駁船往香港仔，惟香港仔的碼頭較早前已暫停服務，對珍寶暫停營業感可惜。 陳先生今日一家三日專程從東區到訪卻「摸門釘」。他表示，從報道得知明日起暫停營業，故特意前來但不知道今日休息。他續指，父親有份興建珍寶，惟自己一直未曾光顧餐廳，去年亦曾慕名而來，但需等候兩小時，最終只好離去。

珍寶海鮮舫的最大股東新濠國際向《香港01》表示，鑑於新型冠狀病毒對珍寶王國的業務構成重大影響，故作出停業決定，集團將繼續密切留意珍寶王國的經營環境，並在適當時間交代最新情況。