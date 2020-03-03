環保署聘承辦商收廢紙　回收價每公斤$0.7　出口商呻賺少過拾荒者

剛出爐的《財政預算案》宣布每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃，環保署將聘請多個承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造，並於上周五（28日）正式招標，預計最快今年下半年展開。 根據招標文件，政府設定三組噸數供投標者選擇，但每噸收費規定不多於600元，同時規定合約期首六個月每公斤廢紙回收價定於0.7元，其後每三個月政府將檢討一次指定最低回收價，確保拾荒者有足夠誘因回收。 有廢紙出口商對招標定價感失望，計算開支及營運成本後，估計每噸純利不足百元，無奈苦笑說「執紙皮嗰個都可能賺多過我」。若拾荒者可以每公斤0.7元向回收商賣廢紙，一噸（1000公斤）就有700元。

預算案中提出每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃。（資料圖片 / 羅君豪攝）

回收量未達下限 只能獲九成政府準貼

根據環保署「紙料可回收物料回收服務」招標文件，設定每月廢紙回收噸數為4萬噸，並設定三個每月噸數組別供投標者選擇，為1,000噸至3,000噸、3,000噸至5,000噸、以及5,000噸至9,000噸，但標書規定每噸廢紙價格不得高於600元。舉例說，若承辦商選擇第一級別及收費建議為每噸600元，該月廢紙回收總量達4,000噸，超過每月最高噸數3,000噸，除非政府修改付款安排，否則多出的1,000噸不會獲額外款項，該月可獲180萬元；若承辦商未能滿足每月最低噸數要求，僅回收到900噸，獲發的款項以九折計算，則只有48.6萬元。

計劃下要求合約期的首六個月每公斤廢紙最低回收價為七毫，為前線拾荒者提供經濟誘因。（資料圖片 / 梁鵬威）

合約首半年每公斤廢紙最少七毫

環保署早前已透露廢紙回收價較現時市價每公斤四至五毫高，招標文件寫到承辦商須提供獎勵及要求其收集網絡下的回收店提供獎勵予前線拾荒者，以提升回收廢紙品質，計劃下要求合約期的首六個月每公斤廢紙最低回收價為七毫，其後每三個月檢討指定最低回收價。

合約服務為期23個月，首三個月為預備期，其後20個月為服務期，強調價格及技術評分為四六比，截標日期為下月24日中午12時。

劉耀成估計今次計劃利潤有限，無奈說「唔申請就等執笠，唔會有得賺大錢」。（資料圖片 / 林若勤攝）

出售每噸廢紙料可獲1300元

香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成看過招標文件後大呻「頭痛」及失望，並透露署方已預告今次招標「條件幾辣」。他解釋，目前出售至內地每噸廢紙為700元，加上政府最高600元的資助額，合共可獲1,300元，但扣除給拾荒者700元一公噸廢紙及前線回收舖300元營運成本，其毛利僅餘300元，再扣除分類、打包、人工等支出，他指最後純利或僅不足百元，「唔申請就等執笠，唔會有得賺大錢」，估計目前12間活躍廢紙出口商均會投標，大部分會選擇第一級別（1,000噸至3,000噸）。

以劉耀成旗下的劉財記紙業為例，他稱若回收量僅1,000噸，每月收入約為20萬元，扣除分別為十多萬的租金及人工，仍會虧本；若回收量可達3,000噸，收入約為60萬元才有利可圖，故會爭取最高回收量。

隨內地將禁止包括廢紙的洋垃圾入口，內地紙廠進口批文將減至零，歐美廢紙「鬥平」令紙價只跌不升，劉耀成希望當港府成為本港廢紙的持有人，可直接向內地爭取以大灣區概念放寬批文，讓本港廢紙進入內地，亦支持本地製造廠成立。