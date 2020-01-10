【居屋2019】揀樓一個月僅售出三成單位　甩底率28.9%高於上期　

今期居屋共推售6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑。從12月9日起揀樓，至今剛好一個月，並售出1611伙，僅佔總單位數量約三成，而甩底率則達28.9%。翻查資料，上期居屋共推售4431伙單位，揀樓期首一個月共售出近一半單位，甩底率僅24.3%，今期銷售情況明顯較差。 公屋聯會總幹事招國偉稱，今期居屋的銷售情況較預期差，認為與現時經濟狀況有關，預計隨大單位陸續售出，其後甩底率會增加。

「居屋2019」出售六個新建居屋發展項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。（張浩維攝）

今期居屋共推售4871伙單位，從去年12月9日起開始揀樓，至今共售出1611伙單位，包括823個綠表申請者及788個白表申請者，佔總單位數量約33%。而今期居屋的銷售速度較上期慢，翻查資料，上期居屋共推售4431伙單位，於頭一個月的揀樓期內，共售出2045伙，佔總數約46.15%。

部份日子甩底率近半

此外，今期居屋於首個月共邀請2421人揀樓，當中有1720人到場，即甩底率為約28.9％。而於周二及周三（7日及8日），房委會分別邀請200人到場揀樓，惟最終只有86及99人到場，甩底率近五成。至於上期居屋於首一個月的揀樓期內，共邀請2883人揀樓，當中到場人數為2182，即甩底率為24.3%，數字較今期居屋低。

+ 16 + 15 + 14

何文田冠德苑不足一個月售罄

當中於上周五（3日）出現首宗撻訂個案，為何文田冠德苑B座7樓9室，單位面積468平方呎，售價為390.41萬元，該單位其後於下一個揀樓日售出。而冠德苑同樣為今期居屋最受歡迎的屋苑，於不足一個月內全部603伙單位全數售出。此外，於長沙灣凱德苑至今共售出403伙單位，當中以大單位最受歡迎，屋苑內介乎488至522平方呎的單位已全數售出，現時可供選購的最大面積單位為395平方呎。

至於銷售情況最差的為沙田旭禾苑，一個月內只售出32伙單位，佔該屋苑總單位量僅約3.9%。

公屋聯會總幹事招國偉稱，今期居屋共收到30.9萬份申請表，超額認購近62倍，加上涉及6個屋苑，部分更位於市區，認為銷情較預期差。他估計銷情受經濟環境所影響，令部分中籤者置業考慮增加。隨著最受歡迎的何文田冠德苑售罄，加上大部分面積較大的單位售出，他預料其後到場揀樓的比率將會更低。

今期居屋涉及六個屋苑，單位實用面積介乎276至568平方呎，以市價59折出售，售價由156萬至529萬元。此外，同時推售多個重售單位，包括大圍嘉順苑、天水圍屏欣苑、彩虹彩興苑、梅窩銀河苑及銀蔚苑，當中嘉順苑及屏欣苑已售罄。