【逃犯條例】被告願裝攝錄鏡受監察求保釋　官指侵犯私隱一口拒絕

無業漢涉嫌與另兩人，去年在屯門小冷水路偏僻處，以遙控裝置進行爆炸試驗而被控，且不獲保釋。無業的被告今（2日）到高等法院再作嘗試，更主動提出在家中安裝3個攝錄鏡頭，好讓警方監察，希望能換取保釋，惟高院法官認為此舉涉及私隱問題，又指警方也沒責全天候監視被告，認為亦無助減低被告潛逃風險，更叫其他律師不要再提出此類條款，明言法庭日後也很大機會不會批准。

法官李素蘭認為在被告家安裝閉路電視並無助減低被告潛逃風險，雖然有被告主動提出以此作保釋條件，亦遭她拒絕。(資料圖片)

被告關嘉耀（27歲），報稱無業，被控製造爆炸品及串謀意圖而傷人罪，指他於在去年12月14日，與另兩被告在屯門小冷水路的山坡製造爆炸品，即遙控土製炸彈組件；及意圖使警務人員受嚴重傷害，串謀與其他身份不詳人士非法及惡意傷害他們。

做法亦涉及其他人私隱

法官李素蘭指，雖然被告願意在家中最多三處安裝閉路電視，讓警方進行監視，作為其中一個保釋條件，但她認為做法涉及私隱問題，包括被告自身的私隱，以及其家人、朋友、訪客的私隱。

減潛逃風險作用不大

法官又認為做法不切實可行，而且警方沒有責任全天候監察被告，以及查看多個小時的閉路電視片段。法官指，安裝閉路電視對減低被告潛逃的風險作用不大，而法庭原本已有宵禁令作為其中一個保釋條件，若有被告違反宵禁，他將會被帶上法庭處置。

法庭以後很大機會不會再批准

法官提到，雖然相信辯方提出有關保釋條件屬於善意之舉，但法庭希望各位律師不要再向法庭提出有關條件，而法庭未來很大機會也不會再批出有關條件，望各位律師及下級法院均得知有關訊息。

案件編號：HCCP105/2020