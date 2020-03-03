【財政預算案2020】警隊加班津貼增逾20億　陳克勤︰前線都唔想收

警隊最新開支預算將近258億元，其中津貼支出增加9倍至25.5億，並將增聘2543個職位，主要為機動部隊及警區前線警力。 立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤今早（3日）在港台節目《千禧年代》，指加班津貼對於前線而言「無人想收」，因為無人想加班，指「黑衣人唔想警察收多咗咁多OT錢，就唔好出嚟搞事。」民主黨立法會議員涂謹申則指，警隊現有編制已計及須應付大規模騷亂，質疑將防暴大隊常規化，意味政府完全無政治解決方案，只用高壓手段。 警務處處長鄧炳強日前解釋參加「明星聚會」時指「做警察係學成龍、方中信」，是「幽默及客氣」，陳克勤稱，相信一哥經過事件都會吸取經驗、教訓，管理層要以身作則應更謹言慎行。

民建聯立法會保安事務委員會主席陳克勤今早（3日）在香港電台《千禧年代》上，無論是資源及人手大幅增加原因「好簡單」，歸咎於去年的反修例風波。（資料圖片）

陳克勤︰前線都唔想收OT錢

陳克勤表示，「市民使多得咗錢都係唔開心嘅，但係使多咗錢出去，最主要睇下係咪值得同埋用得其所啦。」警隊開支增加了20億元津貼用於支付超時工作，「我自己覺得就有啲冤枉嘅。呢廿億，納稅人畀得冤枉，點解呢？如果無呢啲黑衣人出嚟打爛哂啲嘢，無社會暴動，咁呢廿億啲OT錢係唔使畀。」他表示，「而家畀呢廿億，其實在於前線嚟講都唔想收咖喎，因為無人想OT咖嘛係咪？」陳克勤指，如果來年社會和諧可以省回這廿億元，「黑衣人唔想嗰啲警察收多咗咁多嘅OT錢，佢唔好出嚟搞事。」

至於如何監察津貼是否符合實況，陳克勤指，政府機構向來有監察機構，另有審計署審查，「更重要有好多傳媒，好多爆料人。」對於警隊增聘2543人，有消息指當中1500個職位會投入主力防暴的總區應變大隊並常規化，陳克勤認為，「好簡單，其實警方資源及人手增加都係因應社會環境同治安情況。」他亦歸咎於去年的反修例風波，示威出現炸彈、汽油彈等，認為有必要的潛在需要。陳克勤認為警隊加人合理。

陳拒評內部訓斥是否恰當水平

鄧炳強日前指已就警方訓斥21名人員涉「不當行為」，包括有交通警駕駛電單車衝向人群、有兩次警員在直播鏡頭前展示記者身份證事件等，陳克勤認為，「明白前線處理事件可能都有自己情緒，但做錯就係做錯，必須接受法律同內部處分，所以呢廿幾個同事被訓斥，我相信都係經過一啲程序得出結果。」

他指不少投訴仍在處理中，相信不止廿宗訓斥，更加嚴重情況會有更嚴重處分，「降級都唔出奇。」但要視乎實際環境及投訴是否成立。被問到訓斥是否恰當水平，陳克勤指相信無論是什麼紀律處分都是警員不想見到，但他未知具體內容下未能得出合理判斷。

警務處處長鄧炳強日前解釋參加「明星聚會」時指「做警察係學成龍、方中信」，是一個幽默及客氣的說法，認為被「小題大做」。陳克勤表示，相信一哥經過事件都會吸引經驗教訓，他指「電影還電影，執法還執法，亦都唔能夠以假亂真。」認為警方一言一行近來備受關注，管理層更加要以身作則，未來應更謹言慎行。

政府公布新一份財政預算案後，外界有聲音要求分拆部份項目討論以加快落實建議，陳克勤指，民建聯提出將「派錢」拆出來討論，目的是想盡快向市民發放到，又指抗疫基金是特殊情況，既然不能夠加快就無需要堅持分拆。

民主黨立法會議員涂謹申指出，警隊現有編制已計算應付大規模騷亂在內。（資料圖片）

涂謹申︰現有編制已計算應付大規模騷亂在內

涂謹申在同一個節目上表示，認為警隊加資源及人手的增幅過多，任何資源都會有比較緊張的時間，觀察這兩個月相對平靜，過往領取了超時就不會需要補假。他不解「加人手，但連巡邏都唔巡邏，鐘意幾時巡邏就巡邏，唔巡邏要咁多人做咩？」他提到，原本現有編制的3萬多人已是「預多了」，因為早於回歸時已訂定立人手數目水平，已計入不需要動用解放軍下足以應對「大規模騷亂」，正如過去「藍帽子」（機動部隊）平日工作是支援其他區，「養兵千日用在一時。」他認為，將防暴大隊常規化，意味政府完全無政治解決方案，「完全係打到尾」繼續用高壓手段。

涂：倘駕電單車衝向人群僅訓斥不可接受

就21宗被訓斥個案，涂謹申指出，訓斥屬「最低水平」，僅高於勸喻，其他受罰措施須經紀律聆訊，他著眼鄧炳強提到21宗訓斥個案外，有其他個案須投訴課調查、監警會檢視，是否代表該21宗個案已結案，如交通警駕電單車衝向人群「如果最終係訓斥梗係唔得啦。」

本身是律師的他指，如果是普通市民所為，可能觸及危險駕駛甚至意圖謀殺。他批評陳克勤一味相信現行制度而不評論個案，認為社會應存「公論」。涂謹申表示，對現行投訴制度無信心，包括監警會的權力所限以及由建制班子組成，而警隊有重要角色，「從中央嚟講，鄧炳強重要過林鄭月娥㗎啦。」