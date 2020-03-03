【港鐵出軌】列車紅磡出軌因維修人員換新軌枕後　未修正軌距肇禍

港鐵一輛列車，於去年9月17日於紅磡站附近發生罕見嚴重意外，一列往紅磡站的載客列車出軌，事件造成8名乘客受傷。 港鐵今日(3日)發表事故調查報告，指意外當日凌晨，維修人員將兩條損耗的木材軌枕，更換成合成軌枕，但新軌枕的剛度與鄰近的軌枕有異，於是列車駛經該處急彎時，所產生的横向力大部分都集中於新軌枕上的支撐組件，使三顆固定軌枕的螺絲釘斷裂，其中一邊鋼軌因而側移，令路軌間距離增加，於是當列車車輪撞到護輪軌後，就發生出軌意外。

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調查報告指出，事發當日上午8時29分，一列駛往紅磡站一號月台的東鐵綫載客列車於車站以北、編號 P5116 的道岔位置出軌，列車當時時速約39公里。該十二卡列車的第4、5及6卡)出軌，第4與第5卡之間脫卡，服務於翌日早上恢復。

新舊軌枕不一 急彎致橫向力集中新軌加速老化

報告提到，事故成因是編號P5116道岔的「動態軌距」擴闊，至超出關鍵水平所致。調查發現，事發前的8月4日凌晨，港鐵維修人員因爲要修正軌距，東鐵綫軌道維修人員將兩條損耗的木材軌枕更換成合成軌枕。

由於該位置的軌道走綫是一個急彎，行車非常繁忙，加上新換的兩條合成軌枕與鄰近的軌枕的「剛度」不同，產生了特別效應，即列車在駛經該急彎時產生的橫向力大部分集中在新換的兩條合成軌枕的「軌道支撐組件」，加速了組件的損耗，致三顆固定軌枕的螺絲釘斷裂，其中一邊的鋼軌因而側移，最終令兩條路軌之間的距離增加，即動態軌距擴闊至超出關鍵水平，列車車輪撞到護輪軌後便出軌。

調查報告強調，列車及信號系統當時運作正常，亦不是導致出軌的原因，現場亦沒有發現任何外來障礙物。至於在事故現場發現的斷裂綱軌，是列車出軌後所造成的損毀。

報告：維修人員應更著重測量數據而非經驗

調查報告指出，軌道維修人員對於P5116道岔的特別情況認知不足，而港鐵在引入合成軌枕的十年間，亦未曾遇過同類情況，認為維修人員沒有在紅磡軌道上嚴謹按照港鐵既定程序跟進檢查、修正軌距以及整理報告，更提出儘管維修人員有進行恆常的巡查及預防性維修，但認為他們應更著重依靠測量數據，而非側重維修經驗去審視軌距擴闊的情況。

港鐵：已開始全面更換東鐵線木材軌枕

港鐵常務總監—車務及中國內地業務及委員會聯合主席劉天成表示，再向向受影響的乘客致歉，港鐵已落實委員會提出的改善建議，例如制定措施針對更換軌枕後軌道剛度所出現的變化；優先更換東鐵綫2627條木材軌枕，進一步提升軌道的整體表現等。他又指，已實施遞進方式的軌道維修行動指標，及加强監控軌距並適時向各上級匯報。劉天成又稱，會探討及使用新科技和數據分析，監察行車期間的軌距及軌道整體表現，並分析軌道狀況的趨勢，以此作維修及向管理層滙報的依據。