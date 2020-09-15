搪瓷家族姑姪爭產　曾被譽尼日利亞四大華人家族之一　姪獲裁勝訴

做搪瓷起家的已故富商陳兆民，其務拓至遠東及非洲，更曾被譽為尼日利亞華人四大家族之一。他生前亦樂善好施。陳的首任妻子離世後，娶了女子黃秀珍為妻。陳過身後，黃亦有繼承陳的部份財產。黃之後立下遺囑，把遺產留給陳與正室所生的兒子及孫兒。然而黃的女兒卻指母親立遺囑時患有認知障礙，認為遺囑無效，陳的嫡孫卻反指這名繼室姑姐實為養女，要求法庭裁定黃生前立下的遺囑屬實，兩姑姪因而就陳留下遺產，展開一場爭產戰，曾有報道指涉款逾4億元。法官今(15日)下判辭，裁定姪兒勝訴。

原告陳禹嘉(右)求法庭認證其繼祖母的遺囑，他的妻子李淑慧(中)是聯合集團前主席李明治的女兒。(資料圖片)

陳兆民搪瓷生意曾拓展至非洲

有「搪瓷大王」之稱的陳兆民，16歲在上海一家搪瓷廠做學徒出身。他於40年代由上海來港，並開設遠東搪瓷廠。陳兆民的經營生意日大，其華亨集團於上世紀60年代在尼日利亞設廠，他亦被稱為尼日利亞華人「四大家族」之一。同時，在兒子陳一心協助下，陳兆民更開拓電池和電線等業務。

陳兆民離世後，遺產落到繼室手中，至繼室黃秀珍亦過身後，她留下數億元的遺產，亦成為嫡孫，即本案原告陳禹嘉，與黃的女兒，即本案被告陳美珠之爭。陳禹嘉指黃生前曾簽下5份遺囑，法官今裁定部份遺囑有效，陳禹嘉勝訴。

被告陳美珠認為母親黃秀珍是受原告陳禹嘉不當影響才簽下遺囑。（朱棨新攝）

繼室女兒否認是養女

陳美珠與陳禹嘉雖然姑姪關係，惟案件審訊時，陳禹嘉卻透露陳美珠只是一名養女，更指此事在家族成員間亦非秘密。陳美珠卻反駁指其母親黃秀珍在申領陳兆民的遺產時，曾宣誓確認陳美珠是親生女兒。

陳美珠在庭上作供時亦指：「我爸爸從來無表示過我係領養番嚟！」她又稱她的四名子女，一直都稱呼黃為外婆。為不想令母親不開心，才沒有與母親做親子鑑定。

陳兆民去世後已有遺產糾紛

其實這場爭產戰早在陳兆民於1978年去世後已展開，陳與正室所生的兒子陳一心，亦曾與黃秀珍和陳美珠等就遺產問題出現糾紛。他們最終達成協議，黃取得一半遺產，而陳一心和陳美珠各得四分之一。

黃留遺囑遺產留正室兒子及嫡孫

黃秀珍後來在1978至2004年間，共訂立了5份遺囑，內容大致相同，都是把陳兆民的嫡孫陳禹嘉列為遺囑執行人和主要遺產受益人。陳一心原本亦是遺囑的執行人，但因其健康情況惡化，於2003年去世，因此已在黃的遺囑上除名。

兩姑姪曾在美國牽訴訟

惟陳禹嘉指陳美珠多番嘗試控制黃的資產，包括多番試圖取得黃一個信託的文件，但遭銀行拒絕。已移民美國的陳美珠，於2005年把當時88歲的、不諳英語的黃秀珍，帶到美國三藩市生活。

陳禹嘉就黃的監護權，在美國與姑姐打官司。雖然陳禹嘉在當地勝訟，但因訴訟拖延，黃最終無法乘長途機返港。而她亦於2013年與世長辭。

陳美珠指黃患認知障礙遺囑無效

惟黃去世多年後，陳禹嘉與姑姐的恩怨仍未終結，陳禹嘉要求法庭確認，黃秀珍的5份遺囑有效。惟陳美珠認為黃早已患上認知障礙症，認為遺囑無效，應無遺囑的方式處理。

案件編號：HCAP 15/2013, HCA 1284/2013