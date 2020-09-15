搪瓷家族姑姪爭產　家族成員多顯赫名人　陳方安生亦曾被傳召作供

已故富商陳兆民的第二任妻子黃秀珍過世後，黃的女兒陳美珠與陳的嫡孫陳禹嘉引發爭產戰，法庭今(15日)裁定陳禹嘉勝訴。聆訊亦透露兩姑姪的「另一半」也來頭不小。由於案件的爭議焦點，主要在兩人與黃的關係，兩人庭上交鋒，一面互指對方與黃疏離，但又自稱與黃關係密切。姑姐陳美珠的丈夫是前政務司司長陳方安生的弟弟，陳美珠亦有以她曾與母親出席陳方安生兒子的婚禮，作為與母親關係密切的證明，更曾傳召陳方安生出庭作證。

以搪瓷起家的陳兆民自1978年過身後，其第二任妻子黃秀珍取得其一半財產，陳與首任妻子的嫡孫陳禹嘉，稱黃生前定下5份遺囑，黃稱會把遺產留予陳禹嘉，故要求法庭認證。但黃的女兒陳美珠卻指黃定遺囑時患有認知障礙，故認為遺囑無效，兩姑姪因而掀起遺產之爭。

兩名案中人的另一半均有來頭

案件聆訊時，亦揭示這案的兩名主要人物，其「另一半」均來頭不小。陳禹嘉的父親陳一心是陳兆民與第一任妻子所出，陳一心亦為著名慈善家。而陳禹嘉的妻子李淑慧，則是聯合集團前主席李明治的女兒，二人亦有繼續上一輩的慈善工作。

至於陳禹嘉的姑姐陳美珠，其母親黃秀珍是陳兆民第二任妻子。陳美珠的丈夫方桂生，是前政務司司長陳方安生的五弟。

兩姑姪互指與黃關係疏離

陳禹嘉一方在訴訟時力陳其祖母黃秀珍曾想避見陳美珠，更指黃為避開陳美珠的騷擾而搬離居住三十年的舊居。

姑姐陳美珠卻反指，陳禹嘉的父親陳一心，生前和雙親關係欠佳，黃秀珍甚至未有出席陳一心在上海的喪禮。她又指母親簽署遺囑的文件時，受認知障礙症及不當影響，又指黃曾與銀行職員說：「個孫都冇嚟睇我，冇當我阿嫲。」

陳兆民曾要求與子斷絕關係

陳美珠的律師盤問陳禹嘉時亦指，陳禹嘉的父親陳一心想移居美國，不願按父親陳兆民的意思留在非洲打理生意，陳兆民因此要求斷絕父子關係。

此外，陳兆民一家篤信天主教，陳一心受妻子影響改信佛教，加上陳兆民去世時，陳一心未有墓碑落繼母黃秀珍的名字。這些事情都令黃秀珍不滿。而陳一心於2003年去世時，黃未有到上海出席其喪禮。

被告陳美珠認為母親黃秀珍是受原告陳禹嘉不當影響才簽下遺囑。（朱棨新攝）

陳禹嘉反駁父親有幫祖父工作

陳禹嘉庭上強調，其父雖然和祖父有爭拗，但一直有幫對方工作。他又指，黃秀珍是不想坐飛機，才未有出席上海的喪禮。惟他的說法遭陳美珠的律師質疑，指黃於1999年度坐長途機到美國，卻沒有參加陳禹嘉在澳洲舉行的婚禮。

指黃稱不想成立信託

陳美珠又指，黃秀珍於1999年已確診患有認知障礙症。其代表律師又讀出，黃和銀行職員於同年開會的謄本，職員向她解釋什麼是信託，黃坦言很快便會忘記。而她不想成立信託，亦不想把錢給予陳禹嘉和陳美珠，並謂：「個孫都冇嚟睇我，冇當我阿嫲。」而陳禹嘉則傳召精神科專家證人黃重光，指黃雖患有認知障礙症，但認為對方當時仍有足夠的智力處理遺囑。

指黃曾投訴女兒拿走保險箱物品

對於陳美珠質疑黃秀珍與嫡孫一家的關係，陳禹嘉反指陳美珠圖控制黃的財產，甚至為此於2005年，把當時已屆88歲的黃帶到美國。

陳禹嘉作供時指稱，黃秀珍曾投訴其保險箱的物品，遭陳美珠拿走。而黃為避開陳美珠，更搬離喇沙利道舊居，到酒店暫住。惟陳美珠反駁指，她是按母親的吩咐把保險箱的財物轉往另一保險箱，雖然事件曾報警，但警方亦無跟進。

曾與母親出席陳方安生兒子婚禮

陳美珠一方又向法庭呈上多張照片，顯示她和母親一同到海洋公園。此外，母親亦曾出席陳方安生兒子的婚禮。陳美珠的律師指，陳美珠和母親的關係，並非如陳禹嘉所形容般欠佳。

陳方安生曾到高等法院為陳美珠一方作供，惟她只是確認其證人供詞屬實，未有被盤問便離開。據悉，其供詞指陳美珠曾帶母親，出席陳太兒子的結婚晚宴等。

強調無阻止黃返港

陳美珠在庭上作供時強調，是在母親同意下才安排對方到美國同住。她否認帶走母親，會令對方告別香港的生活，未能再與「麻雀腳」聯絡，指母親自搬離舊居後，便與朋友分開。陳美珠又強調，為了帶母就醫，才於當地申請任母親的監護人，而她亦沒有用盡方法阻止母親返港。

陳美珠又稱，為了母親的監護權問題，姑姪在美國展開連場訟訴。惟陳美珠否認否認，在2005至2008年間有19單官司敗訴，稱印象中只輸掉兩、三宗。