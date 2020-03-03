【新冠肺炎・伊朗】數名官員先後染病身亡　23國會議員確診

沙特阿拉伯媒體3月3日報道，伊朗在國會休會數天後，有23名國會議員的樣本在冠狀病毒檢測中呈陽性反應。

阿拉伯新聞網（Al Arabiya）3月3日報道，伊朗國會副議長稱，國會290席中有23人在檢測中呈陽性反應，他們或是在全國不同地方接觸選民時被傳染的。

伊朗確診個案持續增加，政府內部以及國會都有人受感染。圖為3月1日伊朗德黑蘭一間醫院內，一名患新冠肺炎病人接受治療。（AP）

伊朗衞生部副部長萊西（ Alireza Raisi）3月3日公布，該國迄今有2236宗確診個案，死亡人數增至77人，這較2日公布增加11人。以2日公布的累計確診個案1501宗計算，伊朗1天之間增加835個確診個案。

伊朗的感染情況嚴重，從政府官員到高層都有人受感染可見一斑。伊朗媒體塔斯尼姆通訊社報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問委員會成員米爾穆哈馬迪（Seyyed Mohammad Mirmohammadi）感染，2月27日不治身亡。

終年71歲的米爾穆哈馬迪生前自2017年起便是國家利益委員會（Expediency Discernment Council）一員。

曾任伊朗駐梵蒂岡大使的81歲伊朗教士霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi，暫譯）確診患病，2月27日在庫姆市病逝。伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）亦在2月27日確診感染。

世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月2日表示，一名駐伊朗世衞職員確診新型肺炎。