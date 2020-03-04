理大女生涉串謀縱火　申保釋被拒　辯方促引用抗疫電子手環助監察

4男1女去年11月涉於灣仔管有汽油彈等，被控管有爆炸品，一度因檢控文件出錯而當庭釋放，但隨即被防暴警察到法院重新拘捕，再遭提告。女被告今（4日）於觀塘裁判法院覆核保釋申請，控方稱已索取律政司指示，將會改控5人串謀縱火罪，案件會轉介區域法院審理。女被告被拒保釋，辯方望法庭促請控方研究用電子手環監測被告，作為保釋條件，控方則回應這並非一個部門的事。

港府為方便家居隔離人士，推出居安抗疫電子手環的儀器，以便監察在家隔離的人士，有大狀提議控方或考慮引用這種設施，以讓被告可以作為保釋的條件。(資料圖片)

案件將轉區院審

女被告楊泳茹（22歲，理大學生）與另外4男原本共同被控一項管有爆炸品罪，指他們於去年11月2日在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓某室明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈及79瓶半製成汽油彈。

控方表示已索取律政司指示，將會改控5人串謀縱火罪，交替控罪為管有物件以作刑事毀壞或縱火，案件會轉介區域法院審理。

建議用居安抗疫電子手環助監察

辯方大律師郭憬憲替被告申請保釋，但遭署理主任裁判官徐綺薇拒絕。政府早前引入「居安抗疫」電子手環追蹤在家隔離的人，以防武漢肺炎擴散。郭大狀向法庭建議，希望控方研究用這電子監測方式，是否可用在法庭案件，以讓被告能獲保釋。控方表示會記下此意見，但稱這並非一個部門的事。

案件編號：ESCC2474/2019