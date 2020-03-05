由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全港學校最早要4月20日才復課，不少小五生家長開始擔心呈分試安排。 香港資助小學校長會名譽主席張勇邦接受《香港01》查詢時表示，明白家長憂慮，他透露有與部分校長商討有關小五呈分試事宜，由於一般七月才向教育局呈分，不少學校都安排延後考試，而學校亦將在考試前，至少預留四星期面授課堂時間，確保同學掌握所學才考試，呼籲家長毋須過分憂心。

受疫情影響，教育局宣布，全港中小學及幼園最早復課日為4月20日。

張勇邦：試前會預留至少四星期面授課堂



香港資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，理解有家長擔心考試事宜，但他認為，即使有電子教學，學校復課後亦不會立即考試，他指，即使電子教學有談及相關課程及考試內容，老師在復課後，亦會以面授再講述，期間可供學生查詢，亦會再作指導。

他透露早前與校長商討小五呈分試事宜，普遍認為恢復面授課堂後，至少預留四至六星期教學，之後才進行考試。

而他任職校長的聖公會聖雅各小學，料預留約四星期面授課堂後才舉行考試，他解釋「即使電子教學有教，面授課堂都要涉獵多次」，確保考試範圍是「老師教得切、同學學得識」。他強調，老師有多年教學經驗，會衡量教學時間及進程後出試題，呼籲家長毋須過分擔心。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦說，相信學校不會復課即舉行考試。他稱，老師多安排在面授課程中再教一次考試內容，讓學生有查詢機會。（資料圖片／相中學校及學生與報道無關）

學校可自行調節呈分試舉行日 若有跨境生或全級延考



張勇邦又說，學校多在七月初向教育局呈交分數，惟小五呈分試實際舉行日，是由各校因應校情及教學進度自行決定，校方有權自行調節，「萬一學校有特別情況，更可在精教、補教後才考小五呈分試，家長不用過於緊張。」他舉例指，若某些學校有小五跨境生，或需作特別處理，如該校全級延後呈分試。

亞斯理衞理小學校長林德育亦表示，小五呈分試不如小六生趕著升中緊張，不急於呈交，相信不少學校都會將原定五月尾、六月初的考試，推遲至六月尾應考。而該校亦將會延遲考試。

兒童口罩供應未穩 張勇邦：託醫生代訂、獲告知須等半年



復課前各校都需要預備防疫用品，兩校長均認為兒童口罩供應仍然緊張。林德育說，酒精等消毒用品供貨開始穩定，但口罩供應仍然緊張，笑言訂貨仍有困難，要全校老師眾志成城合力找貨源：「仍然好少兒童口罩，要等市面供應充裕，學校才容易大量返貨。」

張勇邦亦說，至今仍忙於「四圍訂口罩」，託醫生朋友訂購中童及兒童口罩，卻被告知最快半年後才有貨：「即使有心人現在趕製港產口罩，首批都會以成人口罩為主。而且原料不充足，不清楚何時才有兒童口罩。」