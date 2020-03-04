【肺炎口罩】唔駛排隊用app登記　萬寧3月5日開賣兒童口罩

新型肺炎（俗稱武漢肺炎 疫情繼續蔓延，早前香港更出現「口罩荒」，四處都沒有貨，不過口罩缺貨問題隨著時間得以改善，市面上開始有口罩售賣，惟價格依然高企，兒童口罩貨量少之餘，價錢亦貴。萬寧明日（3月5日）開售理的兒童口罩，這次更以網上派籌形式，家長不用排隊搶購。

萬寧出售理的兒童口罩

另外，萬寧於明日網上派籌出售幼童口罩。萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，大家可以可以透過手機領取籌號，網上派籌將於2020年3月5日（星期四）早上9:30am／9:45am／10:00am進行，成功攞到籌號嘅顧客必須於即日晚上8時前攜籌號到指定分店購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒，售價為HK$65／盒（30個）。需要幼童口罩的家長記得留意！

萬寧 X THE GULU網上派籌

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）

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大航假期宣布今日會免費派出6萬個95 x 175mm的哥倫比亞口罩，一共12,000個名額，並於下午1時開始於大航假期APP 登記。成功登記後可自選門市領取，領取口罩時要出示大航假期APP以作識別。

門市自取點如下：

登記索取免費口罩教學：