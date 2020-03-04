Bossini創辦人孫女韓國抽脂後死亡　丈夫香港入稟告整容診所

服裝品牌Bossini創始人羅定邦的34歲孫女羅貝兒Law Bonnie Evita，一個月前在首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。其丈夫Danny Chi接受《南華早報》訪問表示，於今日（4日）在香港法院以人身傷害賠償方式入稟，控告涉事整容診所，包括診所的兩名醫生和一名護士，並指控三人涉嫌誤殺和偽造文件等罪名。

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服裝品牌Bossini創始人羅定邦的34歲孫女羅貝兒Law Bonnie Evita，一個月前在首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。（Facebook截圖）

Danny Chi與羅貝兒結婚10年，兩人育有一個7歲的兒子，他於今日（4日）在香港法院提起訴訟，要求Ollim Plastic Surgery診所作出賠償，包括因妻子去世和其可觀的年收入，及損失岳父羅家駒的三分之一遺產。他將起訴涉事兩名醫生和一名護士，指其涉嫌誤殺和偽造手術前文件而造成損失。

整容手術包括抽脂轉至乳房

事件源於羅貝兒在1月21日進行整容手術，其後在1月28日進行抽脂手術，包括手臂和上骨盆和小腿的抽脂手術，並將脂肪轉移到乳房。惟診所在手術前疑未有為羅貝兒做相關藥物測試。其中一名涉事醫生Jung Tae-gwang向首爾警方供稱，抽脂手術期間，並無麻醉師在場，僅用機器輸出麻醉藥及各類強度鎮靜劑。

羅貝兒Law Bonnie Evita丈夫Danny Chi接受《南華早報》訪問表示於今日（4日）在香港法院入稟控告涉事整容診所，包括診所的兩名醫生和一名護士，指控三人涉嫌誤殺和偽造文件等罪名。（Facebook截圖）

Jung Tae-gwang又指，羅貝兒曾出現劇烈疼痛並「在手術過程中不斷抽搐和郁動」時，主診醫生Kim Sung-il指示向羅貝兒注射兩次其他鎮靜劑，包括俗稱K仔的氯胺酮和「藍精靈」咪達唑侖的混合物。當主診醫生Kim Sung-il開始從羅貝兒的左臂去除脂肪時，她的血氧飽和度大跌80％，臉色變得蒼白，嘴唇變藍。救護車到場後，羅貝兒在進行搶救時一度口鼻出血，一小時後在韓國天主教大學恩平聖瑪麗醫院宣告死亡。

Danny Chi指羅貝兒的死是不幸、不必要的和非法，亦全因診所疏忽、無能及貪婪告成悲劇。他表示既無甚麼可以將妻子重生，希望令他人提高警惕，不希望其他家庭發生同樣的悲劇。Danny Chi又透露，岳父羅家駒在事後曾收到涉事主診醫生Kim Sung-il的微信，請求其原諒。《南華早報》引述羅貝兒的家人表示，香港入稟是第一步，下一步將在韓國提出起訴。

死者羅貝兒胞妹羅君兒，於2015年4月曾遭6名匪徒綁架並禁錮在山洞多日，以勒索羅父交出2800萬元贖金，綁匪其後相繼在內地和香港落網。