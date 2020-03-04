房委會擬3月11日起凍結租置屋邨單位出租　最快年底推售收回單位

撰文： 最後更新日期： 2020-03-04 16:50

特首林鄭月娥於去年公布的《施政報告》中，建議房委會加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，共約涉及4.1萬伙。消息指，房委會建議由3月11日起，從租置計劃回收的單位會凍結出租，所有收回單位，預計於2020年底或2021年初推售。

▼《財政預算案2020》措施▼

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房委會於過去5年，平均每年出售3100個單位給租置計劃現租户，並從租置屋邨自然回收約1200個出租單位。截至去年12月，約有41000個單位未售出，約佔租置計劃屋邨的22%單位。據了解，房委會為加快出售單位，建議由2020年3月11日起，所有租置計劃屋邨回收的單位都會凍結出租，以便其後作出售用途。

房委會於1月曾經建議從2月1日起凍結出租，惟後因會議受武漢肺炎疫情影響推遲，令計劃時延後約一個多月才推出。

房委會於今年第一季邀請立法會房屋事務委員會就措施發表意見，預計於2020年底/2021年初推售。

朗屏邨有2454伙未售出單位。(資料圖片）

房委會又建議將目標買家擴至綠表人士，認為與現時的目標買家相符，即租置單位的現租戶。據了解，房委會擬將租置計劃回收單位於每年銷售居屋或綠置居時一併出售。房委會又會研究向現租户提供額外誘因，吸引他們購買自己的租置單位，或制定特別計劃，將無意購買單位的租户遷至其他屋邨。

山景邨超過一半單位未售出

根據資料，當中山景邨未售出的單位最多，有4772伙，佔該邨的單位總數約55.2%；其次為翠屏北邨及朗屏邨，分別有2412伙及2454伙未售出單位。

房委會於1998年推出租置計劃，讓公屋租戶以折扣價購買現居單位。租置計劃內有39個屋邨，涉及超過18萬伙單位。