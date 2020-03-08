【三八婦女節】能源管理公司推14周產假：員工兼顧生活表現更出色

在職新手媽媽肩負工作壓力和照顧嬰兒，絕對不簡單。特區政府自2018年提出建議，將10周的法定產假增至14周，惟至今仍未完成立法程序。然而，本港有能源管理公司自去年起已推行14周全薪產假，而公司準爸爸們亦可享有10天全薪侍產假。公司人力資源部門表示，相信員工在兼顧家庭和工作的情況下，可在工作上發揮得更出色。 另外，電機或能源管理行業一向被視為以男性職員為主，但其實不少女性已加入該行業，在能源管理公司擔任高級服務銷售工程師的Mango便是其中之一。Mango表示，工作內容有趣，平時需和客戶商討電力設備的保養和維修，還需要親自到地盤、大廈等處理設備維修。Mango亦鼓勵有致加入電機行業的女性：「如果鐘意有挑戰性嘅工作，就好適合我哋呢行。」

人力資源總監李晉（中）表示，女性員工更注重細節，同時可為公司提供更具創新的想法。（侯彩琳攝）

主修會計投身電機行業 多接觸顧客及技工學習

Mango四年多前加入施耐德電氣（Schneider Electric），現時為高級服務銷售工程師（Senior Service Sales Engineer）。日常工作除了需定期和客戶、大廈物業管理人員開會，商討電力設備的保養和維修外，還需要親自到地盤、大廈等地點，處理設備維修保養事宜，因此需要對電力設備的運作有所掌握。

Mango說，大學時期主修會計，畢業後曾任職審計公司，後來接觸到電機、能源管理行業，感覺工作內容有趣，「可以出去睇場，每一日都會接觸不同的客人。」因而再加入現時公司。從商科出身，轉職到電機行業並不簡單，Mango表示：「我本身係商科出身，電力（知識）都真係會有啲困難」，除了平時努力學習，亦需「接觸多啲，同多啲客、師傅傾計，自然會學到好多。」

Mango鼓勵有致加入電機行業的女性，「其實如果鐘意有挑戰性嘅工作，就好適合我哋呢行。」（侯彩琳攝）

職場男女員工平等 熱愛挑戰性工作可入行

Mango所屬的部門有90名員工，當中僅有9名女性職員，被問及男女職員的工作上有何分別時，Mango直言：「我唔覺得有咩差別，公司對男女好平等，工作待遇我都覺得差唔多」。Mango亦鼓勵有致加入電力公司的女性，「其實如果鐘意有挑戰性嘅工作，就好適合我哋呢行。」

先於政府推14周產假 並設10日侍產假

另外，Mango現時已懷孕五個月，她隨後便可享有14周產假，然而相關假期並非法例所規定，屬公司「先行一步」的成果。其實，早於2018年，政府便宣布擬將法定產假由10周增至14周。該議案現時仍交由人力事務委員會審議，惟因新冠肺炎疫情，立法會上月多個會議需要改期或取消，該議案仍未完成審議。而按現時勞工法例，男性僱員可享有五天法定侍產假。

該公司先於政府，在去年開始推出14周產假，員工在產假期間可享有全額薪酬。而從今年開始，「準爸爸」員工亦可享有10日全額薪酬的侍產假。另外，若有員工領養小孩，擔任主要照顧者的員工亦可享有14周的全薪假期，而擔任輔助照顧者的員工，則可享有10日全薪假期。 而同性婚姻的伴侶同樣可根據其家庭角色，享有主要或次要育嬰者有薪假期。公司人力資源總監李晉表示，期望員工能兼顧家庭和工作，相信這有助員工在工作上發揮得更加出色。

人力資源總監李晉（中）認為，女性職員雖然較情緒化，但並非壞事，反而能提出更具創新的想法。（侯彩琳攝）

女性員工更注重細節 可提供具創新性的想法

李晉又指，現時本港公司有35%僱員為女性。而公司全球領導層中，有23%為女性，公司期望在今年年底前，將該比例提升至30%。李晉表示，人們大多認為男性會在電機行業有更多優勢，但其實女性更能專注細節。同時，女性較男性更情緒化，但其實並不是壞事，女性反而能提供更多創新的想法和解決方案。

另外，公司亦注重男女員工的「同工同酬」，公司會定期檢視員工薪酬，致力將同職級男女員工薪酬中位數差距維持在2%以下。同時，公司亦於去年成立女員工分享小組，讓女性高層「現身說法」，向女性員工分享職業發展之道。