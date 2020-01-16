【14周產假】建制轟拉布「玩死香港」　郭榮鏗反擊嘲「又蠢又懶」

立法會內務委員會仍未能選出正副主席，提出延長產假至14日的《僱傭條例修訂草案》未能審議，今日（16日）繼續討論由勞工及福利局局長羅致光提出、轉交人力事務委員會討論的動議。 陳健波、周浩鼎等建制派接連狙擊負責主持內會的公民黨郭榮鏗，指責對方任意拉布，不顧一切阻止議會順利進行。郭榮鏗發言時開火炮轟建制「又蠢又懶」，質疑對方若早在修改《議事規則》及推選主席時考慮周全，泛民便不會有拉布的空間，更質問建制是否「輸區選輸到腦細胞都死晒」。

立法會議員郭榮鏗。（資料圖片）

立法會今日繼續討論將《僱傭條例修訂草案》轉交人力事務委員會審議的動議，建制派將矛頭直指主持內會選舉的郭榮鏗。陳健波批評郭榮鏗主持會議時不限發言時間，及容許議員討論與議題無關的內容，無做好主持職責，又稱欣賞勞福局長羅致光按《議事規則》提出動議抗衡，認同官員再固步自封只會被泛民「玩死」。

他又斥責泛民不指責自己阻礙會議進行，而是指責提出解決方法的羅致光，就如「有人放火但係唔鬧放火嘅人，而去鬧救火嘅人」。對於泛民動議令事務委員會凌駕內會的指控，陳建波批評是指鹿為馬、顛倒是非，強調《草案》最終都需要重返內會完成三讀，故沒有繞過內會的問題。

民建聯周浩鼎同樣將矛頭指向郭榮鏗，批評對方不顧一切、以冠冕堂皇的理由阻止議會順利進行，導致所有法案未能處理。他指政府及建制為產婦「搞盡腦汁」爭取基本權益，但「香港交俾呢班人（泛民）會玩死香港」，批評是「擺明靠害」。

周浩鼎承認繞過內會不是最理想的方式，但在泛民拉布下是迫不得以的做法。其黨友陳恆鑌發言指，過去半年的反修例活動令很多人和事都有所改變，斥責郭榮鏗亦變成了一個囂張及可恥的「沙塵仔」，又指對方「搞破壞、收美金」，被公民黨陳淑莊批屬嚴重指控，要求對方收回沒有事實根據的言論。

民建聯立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

郭榮鏗發言時先指主席梁君彥因為建制派「豬一般的隊友」，被迫「木口木面」、「飯又無得食」主持會議，直斥建制「又蠢又懶又唔勤力」。郭榮鏗解釋，「蠢」是當初建制要求修改《議事規則》時未有考慮周全，讓泛民仍有拉布的空間，「中央養你呢班人都養到嘔血，幫你地DQ晒啲人都做唔到嘢」；又自言作為前內會副主席可以主持選舉程序，是因建制只提名了前內會主席李慧琼一人競選，未有考慮到要多推舉一個後備，好讓李慧琼能退出選舉重掌主持之位，阻止自己拉布，直斥建制「真係豬咁蠢」，又反問對方是否「輸區選輸到腦細胞都死晒」。



郭榮鏗：可以搵人買兇殺咗我

他續指，「懶」則是指若建制欲盡快選出主席，可由李慧琼瘋狂加會，揚言「日日24小時開會小弟都會奉陪」，但建制卻未有使用此方法阻止泛民拉布。他又批評當初擁護「送中條例」的民建聯，是造成現今社會困局的始作俑者，強調民主派團結、反應快，那怕再有議員被DQ亦會更加團結，沒有半點芥蒂，會繼續在議會進行抗爭。

郭榮鏗更稱若建制對自己如此不滿，「可以搵人買兇殺咗我」，但自己死後尚有涂謹申及梁耀忠等人選，又有民意所歸，故絕不會退縮。