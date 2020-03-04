租置計劃涉39條屋邨　逾4.1萬單位未售　屯門山景邨佔最多

特首林鄭月娥於去年公布的《施政報告》中，建議房委會加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，消息指，房委會擬於3月11日起凍結出租從租置計劃回收的單位。 租置計劃共涉及39條屋邨，合共超過18萬伙單位，當中有約4.1萬伙仍未售出。截至2019年12月底，屯門山景邨有最多未售單位，涉約4772伙。房委會擬將計劃擴至所有綠表人士，以加快銷售速度。

朗屏邨有2454伙未售出單位。(資料圖片）

房委會於1998年推出租置計劃，讓公屋租戶以折扣價購買現居單位。租置計劃內有39個屋邨，涉及超過18萬伙單位。當中港島共有4條屋邨，九龍區有10條屋邨，而新界區則有25條。截至2019年12月底，共約有4.1萬伙單位未售出，當中新界區未出售的單位量最多，涉及27571伙；而港島區及九龍區分別有2744伙及10904伙。

顯徑邨最受歡迎

截至2019年12月底，屯門山景邨有最多未出售的單位，約有4772伙，佔該邨總數的55.2%。其次則為翠屏北邨及朗屏邨，分別有2412伙及2454伙未售出單位，各佔總數的39%及28.9%。

至於最受歡迎的為顯徑邨，未售出單位數目佔總數的7.3%，涉及429伙；剩餘最少可售單位的屋邨為峰華邨，僅有193伙。

租約首兩年有特別折扣優惠

租置計劃的單位，每平方米定價介乎1.1萬至2.2萬元，平均折扣為市值的一九折至一五折。房委會為新租戶於租約首兩年提供特別折扣優惠，當中首年可享全額折扣優惠，即定價的35%，而第二年則可享全額折扣半價優惠。

由購買單位起計的首五年內，租置單位業主可將單位售回房委會。由第三年起，業主可於補價後於公開市場出售單位，或於無需要補價的情況下，於第二市場自行議價出售單位。